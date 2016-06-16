500 заявок на "дальневосточный гектар" подали приморцы

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, за две недели с начала реализации закона приморцы подали 468 заявок на «дальневосточный гектар». По словам главы региона, это неплохой результат.

По итогам совещания Юрий Трутнев заявил, процесс оказался сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Основные вопросы касаются работы федеральной информационной системы.

«"Дальневосточный гектар" – это совсем новый закон и достаточно сложный, когда начинаешь погружаться в процесс. Сейчас в нем достаточно много шероховатостей, именно поэтому он реализуется в пилотном режиме», - отметил он.

Одними из главных замечаний полпред Президента назвал факт приема информационной системой неправильно оформленных заявок и наложение границ участков на ранее забронированные.

«Росреестр в течение двух дней устранит замечания. Все эти механизмы довольно трудно прописать, пока система не начала работать. Необходимо частично изменить сервис и отладить систему до октября», - отметил Юрий Трутнев.

Губернатор Приморья подчеркнул, ответственные лица активно работают над усовершенствованием системы.

«Трудности, с которыми мы столкнулись в процессе, решаемы, и мы активно работаем над этим. Сегодня состоялся профессиональный деловой разговор людей, погруженных в тематику. На заседании собрались представители 6 уполномоченных органов, и по характеру диалога было понятно, они знают, как решить возникшие проблемы», - акцентировал Владимир Миклушевский.

Напомним, выдаваться «дальневосточные гектары» будут постепенно. С 1 июня участки могут выбирать жители Дальнего Востока в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. Для приморцев это Ханкайский район. С 1 октября 2016 года приморцы смогут получить земельные участки на всей территории Приморского края. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам Российской Федерации независимо от их места жительства.

Общая площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены в Приморье в рамках реализации закона, по предварительным данным, составляет около 650 тысяч гектаров.

Как отметил Губернатор края Владимир Миклушевский, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории – вторым этапом массового заселения Дальнего Востока. «Дальневосточный гектар», по мнению Губернатора, даст возможность людям организовывать свой бизнес, новое производство, строить дома.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.