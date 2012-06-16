В Приморском крае завершился фестиваль «Штурм Пидана»

Завершился фестиваль «Штурм Пидана 2012», который проводился в районе живописного Ливадийского хребта. Впервые были организованы уникальные соревнования по горному туризму. Сюда съехались любители активного отдыха из разных городов Приморья и России. Всем было интересно, кто же быстрее всех сможет взойти на гору Пидан.

Участие в соревнованиях принимали группы всех возрастов. Они стартовали в 12.00 с горнолыжной трассы, которая называется ЦАО «Пидан-Сихотэ». Участники отправились на штурм величественного Пидана, разбившись на 2 категории: на тех, кто стремился победить, и на тех, кто руководствовался девизом «Главное – не победа, а участие».

Среди участников были не только новички, но и опытные спортсмены по горному туризму, которые уже не раз штурмовали поражающий своими красотами Пидан. Самыми быстрыми оказались А. Сабуров и А. Потапенко. Они первые покорили горную высоту. Организаторы фестиваля их наградили серебряными медалями из металла высшей пробы. Кстати, в «гонках» по горным вершинам участвовали люди самых разных возрастов. Так, Пидан удалось покорить 8-летнему Владиславу из Арсеньева. Вместе с родителями он поднялся на вершину горы, став самым молодым участником фестиваля. Самым пожилым участником оказался Виктор Петрович Карман (71 год).

Соревнования проводились еще по 3-м дистанциям. Их длина составляла от 18 км до 60 км. Они пролегали по живописным вершинам известных приморских гор – Пидан, Воробей, Фалаза. Победителем в этих состязаниях сала команда клуба из Владивостока «Green Tour». Второе место досталось команде «Безлимит» (Владивосток). Бронзовым призером стала команда туристического клуба Уссурийска «Бродяга».

Не только состязания по горному туризму были организованы в рамках фестиваля. Проводился показ туристических фильмов, звучали бардовские песни, была организована и экологическая акция, направленная на чистоту красивейших склонов Ливадийского хребта. Хорошее настроение спортсменам, участникам и организаторам не смогла подпортить погода. Чаще светило солнце, покрапал чуть-чуть дождик. Все, кто участвовал в соревнованиях, получили оригинальные памятные сертификаты, призерам были вручены медали и грамоты. Жаль, что так быстро завершился фестиваль «Штурм Пидана 2012». Но все участники надеются, что и в следующем году им посчастливится участвовать в таких интересных мероприятиях, сообщает Shamora.info.

