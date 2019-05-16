Приморскому городу предрекли скорое исчезновение

Псевдоэксперты морально надругались над городом, выставив его за «чучело на огороде»

В интернете разошлась "сенсационная" новость, что приморский город Артем попал в список семи крайне неблагополучных городов России, которым грозит роковая гибель еще до конца этого века. Его печальную участь могут разделить другие известные города – Новокузнецк, Верхоянск, Иваново, Артемовск, Норильск и Воркута.

Ранее эту же суровую правду об Артеме поведал известный сайт russian7.ru, в правдивости которого, судя по материалу «ТОП-7 российских городов, которые не переживут XXI век», можно сильно сомневаться. Ссылаясь на неких безвестных экспертов, сайт поведал, что «каждый год население России сокращается на 400 тыс. человек», что в неком обозримом будущем должно привести к вымиранию порядка 300 городов. Это при том, что в прошлом году население страны, по данным Росстата, сократилось примерно на 87 тыс. человек, а до этого в течение 10 лет отмечалась положительная динамика за счет миграции из других стран, которая в основном и покрывала недостаток рожденных в стране граждан.

Сказка – ложь, да в ней намек

Можно сказать прямо – неназванные эксперты этого сайта морально надругались над Артемом, выставив его за «чучело на огороде». В материале, в частности, говорится: «В 2000-м году в городе Артем, расположенном всего в 50 километрах от Владивостока, закрыли последнюю шахту. Это улучшило экологическую ситуацию, но подкосило экономику. Люди стали массово покидать город. Точками притяжения рабочей силы здесь остались лишь Артемовская ТЭЦ и международный аэропорт «Владивосток». Артем – среди лидеров по числу краж и преступлений, связанных с наркооборотом. Его население тает на глазах, предпочитая соседний Владивосток. До конца текущего столетия он, скорее всего, прекратит свое существование. Даже если город не покинут все жители, его поглотит столица Приморья».

Интересно, что в демографическом плане Артем сегодня растет более высокими темпами, нежели Владивосток. Статистика отмечает, что с 2004 года по численности населения он вырос с 64 тысяч человек до примерно 106,7 тысяч. Правда, основной прирост тогда дало включение в состав города поселков Артемовский, Заводской и Угловое с общим населением около 37,7 тысяч человек. А реальный рост населения со времени объединения на этой территории составил 4,5 тыс. человек. В начале прошлого года Артем по численности населения находился на 160 месте из 1 113 городов страны. Всего в городском округе Артем в настоящее время проживает около 116 тыс. человек. Из них около 64% - в трудоспособном возрасте.

Кстати, что касается занятости, то в Артеме постоянно имеется около 2,5 тыс. вакантных рабочих мест, а официально безработных – в десять раз меньше. Департамент труда и социального развития Приморского края отмечает, что уровень безработицы здесь на начало мая составлял 0,57% - ниже по краю - только во Владивостоке и Находке. Недавнее банкротство артемовских предприятий «Дальневосточная птица» и ФГУП «Дальневосточное» заставило обратиться в городской центр занятости населения не более ста уволенных работников. Остальные, вероятно, нашли работу сами или же стали самозанятыми. Предложение со стороны предприятий и организаций по занятости в Артеме постоянно растет, а закрытие местных шахт в начале этого века - уже давно преодоленная проблема.

Город действительно будет поглощен

Доктор экономических наук, руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС Александр ЛАТКИН считает, что в ближайшей перспективе никаких серьезных проблем с занятостью в Артеме не ожидается. Во-первых, на территории Артема постоянно появляются новые предприятия, связанные с развитием его как крупного промышленного и транспортного узла, где сходятся воздушные линии, имеются железнодорожные станции, крупные складские комплексы, проходят федеральные дороги и транзитные международные автотранспортные коридоры. Конечно, нет порта, но свой берег моря у этого города есть – более 12 километров.

Появление в городе игорной зоны добавило около 3 тыс. рабочих мест. Кроме того, рядом развивается ТОР «Надеждинская», где артемовцы также уже могут находить себе работу. Предполагается, что около 20% горожан работает во Владивостоке и его пригородах, и это ближе, чем приходится добираться до своей работы подавляющему количеству москвичей. При этом повального выезда из Артема во Владивосток не наблюдается. Наоборот, в недавно построенный жилой комплекс «Артемовские высоты» с удовольствием переехали некоторые владивостокцы, поскольку здесь такой же новострой, как в дальневосточной столице - предлагается по ценам на 20-40% дешевле, и это привлекательно.

Александр Латкин считает, что Артем сегодня нельзя считать умирающим городом. Но его будущее видится в качестве нового административного района Владивостока или города-спутника. На сегодня он «тянет» на хороший район и где-то равноценен по численности населения с соседним к нему – Советским районом.

В выигрышном месте

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий АВДЕЕВ, продвигающий идею Владивостока как мирового города, считает, что расположение Артема настолько выигрышно, что именно его территория должна стать центром Владивостокской агломерации с численностью населения около 3 миллионов человек, что примерно в четыре раза больше, чем на этой территории проживает сегодня. При этом запертый на полуострове Муравьева-Амурского сам Владивосток менее перспективен для развития агломерации, чем примыкающие к нему районы и Артем. Это заметно уже и по перемещению туда крупных производств, где для них и место находится, и работники, дешевле строительство и эксплуатация.

Эксперт считает, что эта очевидность пока не учитывается в планах развития Артемовского ГО, который по инерции продолжает застраиваться как «задворки» Владивостока – «морских ворот России». А именно сюда уже сегодня желательно перемещать органы управления и ДФО, и региона, и Владивостокской агломерации.

Приморцы не оставили новость о том, что Артем не переживет этот век, без критических замечаний. Для них оказалось дико несуразным, что дышащим на ладан назвали Артем, а не Лесозаводск, Дальнереченск, Дальнегорск или Спасск-Дальний, перспективы которых намного хуже. Не говоря о прочей приморской глубинке. Они тоже склонны считать, что Артем никуда не денется, а просто, возможно, будет преобразован в городской район.

Не в то время

Но, даже говоря о поглощении Артема Владивостоком, надо понимать, что этот процесс может затянуться надолго, и не обязательно произойдет в этом веке. Притом что, хотя накануне саммита АТЭС и в последующие годы главный город края частично восстановил численность своего населения, но официально в нем на сегодня проживает примерно на 43 тысячи жителей меньше, чем в 1991-1992 годах. Это без учета того, что многие, уехав из города в Москву или Санкт-Петербург, продолжают сохранять владивостокскую прописку. С другой стороны, в городе живет без прописки много жителей из других муниципалитетов края и других регионов ДФО.

Освоение под строительство новых территорий Владивостока сотнями гектаров без существенного прироста населения – это, в какой-то степени, признак того, что его застройка становится менее эффективной в использовании земли и затратней в эксплуатации, а это разорительно для бюджета и горожан, которые его наполняют. До города-миллионника Владивосток может вырасти, не выходя за пределы сегодняшнего городского округа, если его развитие будет идти в русле здравого смысла – с компактной комплексной застройкой и хорошо продуманной реновацией территорий, освобождаемых от производства и отслуживших свой век строений. Однако сегодня смысл этого развития для самих горожан малопонятен. Вероятно, поэтому в последние два года снова возобновилось сокращение его численности и составило около 1,5 тысячи. За это же время население Артема подросло на 1,4 тысячи. И это странно для города, которому пророчат скорое исчезновение.

На самом деле, не исключено, что когда численность Владивостокской агломерации достигнет желанных для эксперта трех миллионов жителей, то один из этих миллионов будет проживать на территории, которую сегодня занимает город Артем.

Досье "Золотого Рога"

Город Артем Приморского края расположен на севере полуострова Муравьева-Амурского, в пределах Артемовского буроугольного бассейна, омываемого на западе – Амурским, на востоке – Уссурийским заливом. Как административно оформленный населенный пункт, город Артем существует с 1916 года. В 1938 году Артем получил статус города. В соответствии с законом Приморского края от 10.11.2004 № 157-КЗ муниципальное образование город Артем наделено статусом городского округа, входящего в состав Приморья. Территорию округа составляют исторически сложившиеся земли города Артема и сел Кневичи, Кролевцы, Оленьего, Суражевки и Ясного, прилегающие к ним земли общего пользования, земли сельскохозяйственного назначения, земли Артемовского лесхоза, рекреационные земли, водные ресурсы, находящиеся в пределах границ Артемовского городского округа.