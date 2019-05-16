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Приморский край оказался не готов к ЕГЭ

16 Мая 2019, 13:48 | Приморье

Голикова назвала регионы с недостаточной подготовкой кадров для ЕГЭ. Наименьшая доля обученных специалистов для проведения ЕГЭ - в Костромской и Владимирской областях, а также Приморском крае, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой РИА Новости.

"Наименьшая доля обученных специалистов сегодня в Костромской области (79,5%), Владимирской (80,7%) и Приморском крае (82,6%)", - сказала Голикова на селекторном совещании в правительстве.
 
Зампред правительства отметила, что 100-процентная готовность кадров зафиксирована в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тюменской областях, Чукотском автономном округе и в Севастополе.э
 
"Хочу обратить ваше внимание на личную ответственность за проведение единого государственного экзамена. Правительство будет информировано в ежедневном режиме, и соответственно, я обращаюсь к вам – не допускать каких-то сбоев или нарушений в этой работе", - добавила Голикова.
 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко доложил, что до 24 мая закончится обучение специалистов, ответственных за проведение экзаменов. «Всего в крае допущены к участию ЕГЭ более 11 тысяч учащихся, подготовлено 76 пунктов проведения итоговой аттестации. Уверен, что ЕГЭ в крае пройдет на высоком организационном уровне», – пообещал Олег Кожемяко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: По материалам СМИ
Теги: приморье  образование  ЕГЭ 



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