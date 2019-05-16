Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Приморский край оказался не готов к ЕГЭ
16 Мая 2019, 13:48 | Приморье
Голикова назвала регионы с недостаточной подготовкой кадров для ЕГЭ. Наименьшая доля обученных специалистов для проведения ЕГЭ - в Костромской и Владимирской областях, а также Приморском крае, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой РИА Новости.
"Наименьшая доля обученных специалистов сегодня в Костромской области (79,5%), Владимирской (80,7%) и Приморском крае (82,6%)", - сказала Голикова на селекторном совещании в правительстве.
Зампред правительства отметила, что 100-процентная готовность кадров зафиксирована в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тюменской областях, Чукотском автономном округе и в Севастополе.э
"Хочу обратить ваше внимание на личную ответственность за проведение единого государственного экзамена. Правительство будет информировано в ежедневном режиме, и соответственно, я обращаюсь к вам – не допускать каких-то сбоев или нарушений в этой работе", - добавила Голикова.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко доложил, что до 24 мая закончится обучение специалистов, ответственных за проведение экзаменов. «Всего в крае допущены к участию ЕГЭ более 11 тысяч учащихся, подготовлено 76 пунктов проведения итоговой аттестации. Уверен, что ЕГЭ в крае пройдет на высоком организационном уровне», – пообещал Олег Кожемяко.
Автор: По материалам СМИ
Теги: приморье образование ЕГЭ
Новости тематики
- Приморский край оказался не готов к ЕГЭ
- Во Владивостоке начали выдавать путевки в детские сады
- Семья как главная ценность и мотивация
- В Приморье выбрали "Учителя года"
- Количество нарушений на ЕГЭ снижается
- Медуниверситет открыл двери
- Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского осуществляется набор абитуриентов
- Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)"
- КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж" приглашает выпускников 9-11 классов
- "Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор абитуриентов
Новости раздела
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- Приморский край оказался не готов к ЕГЭ
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона
- В столице Приморья открывается Vladivostok Boat Show
- Дорожники Владивостока продолжают ремонт городских магистралей и внутриквартальных проездов
- Бизнес-гороскоп: У Раков в клешнях окажутся на неделе отличные покупки
- Дань памяти советским воинам отдали в КНДР
- Приморье встает на доску
- ЗОЖ требует профи
- Первомайский ливень - празднику не помеха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- У губернатора Кожемяко серьезно упали доходы
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Кураторы Дальнего Востока полностью провалили программу развития региона
- У многодетных семей в Приморье могут забрать землю
- Раб Сулеев
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- Владивосток отключают от горячего водоснабжения
- Путин поддержал мегапроект экс-мэра Пушкарёва
Loading...