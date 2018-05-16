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Ветераны Приморья получили полезные подарки

16 Мая 2018, 17:15 | Приморье

Сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения в праздничные дни отправились с особой миссией к ветеранам, которые обслуживаются на дому. В подарок от врио губернатора Приморского края социальные работники вручили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны сертификаты на приобретение товаров медицинского назначения.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, сегодня на надомном обслуживании в центре - около 600 ветеранов войны. Среди них участники войны и инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, вдовы фронтовиков, жители блокадного Ленинграда.

«Доступность социальных услуг для ветеранов, проживающих в отдаленных районах Приморья, обеспечивают 18 мобильных бригад. Для комплексного решения возникающих вопросов в их составе - социальные работники, сотрудники территориального отдела департамента, Пенсионного фонда, врачи и другие специалисты по мере необходимости», – уточняют в ведомстве.

Сотрудники департамента обследовали условия проживания почти 900 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые сейчас не состоят на социальном обслуживании.

«Выявили 87 человек, которые нуждаются в помощи социального работника на дому. Помогли подготовить необходимые документы. Все приняты на социальное обслуживание и получают бесплатные услуги», – информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Во всех муниципальных образованиях Приморья к поздравлениям ветеранов на дому присоединилась молодежь. Так, в Дальнегорске прошла акция «Синий платочек», активными участниками которой стали учащиеся школы №21 и индустриально-технологического колледжа. Ветераны получили более 130 открыток и подарков, приготовленных подростками. Социальные работники передали их горожанам и жителям отдаленных сел городского округа.

В Лесозаводске юнармейцы поздравили фронтовика Николая Гречишкина с наступающим праздником. А во Владивостоке в гости к ветерану Великой Отечественной войны Александре Прокопенко вместе с социальным работником пришли малыши из детского сада «Кораблик».

В празднование Дня Победы включились и воспитанники социально-реабилитационных центров Приморья. Выставки рисунков, конкурсы стихов и песен, беседы и викторины, кинолектории – все подчинено главной теме мая: подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

В эти дни гостями центров становятся фронтовики, труженики тыла, очевидцы страшных событий, чье детство опалила война. Вместе с тем, дети с удовольствием отправляются к ветеранам домой.  Многие посещают бабушек и дедушек, живущих в домах-интернатах. А воспитанники центра «Парус надежды» пригласили ветеранов из Седанкинского дома-интерната на праздник в центр.

Директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева убеждена: такие встречи оставляют правильный след в душах подростков.

«Задача взрослых – научить детей ценить мир, быть благодарными тем, кто смог отстоять наше право на жизнь. Только сохранив память о миллионах погибших, о тех разрушениях, которые приносит война, мы можем надеяться, что подобная трагедия не повторится», – считает глава ведомства.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ветераны  день победы 



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