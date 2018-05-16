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Дальневосточников ждет около 70 событий в рамках года Японии в России
Нынешний 2018 год стал годом Японии в России и России в Японии
Решение о его проведении было принято в декабре 2016 года во время встречи президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в Нагато. Несмотря на то, что его торжественное открытие состоится 26 мая в Большом Театре в Москве, где, как ожидается, будут присутствовать первые лица двух стран, культурные мероприятия в рамках этого перекрестного года начались еще в сентябре. И, как рассказал на пресс конференции генеральный консул Японии во Владивостоке господин КАСАИ Тацухико, на сегодняшний день уже проведено 64 мероприятия.
Кроме того, на этой неделе состоится открытие во Владивостоке амбулаторного реабилитационного центра японского типа, созданного в рамках реализации одного из 8 пунктов японо-российского плана сотрудничества, способствующего увеличению продолжительности жизни. Этот центр открывают компания JGC Corporation и общество социально-медицинской помощи «Хокуто».
Но впереди дальневосточников ждет еще 64 мероприятия в рамках года Японии в России. В списке запланированных событий не только большая культурная программа, знакомящая россиян с уникальными национальными искусствами страны восходящего солнца, но и мероприятия в области политики, экономики, научного сотрудничества, образовательных программ, обменов в области молодежной политики и регионального сотрудничества. Уже в самом начале июня учебное парусное судно «Кайомару» с практикантами прибудет в порт Владивосток для проведения совместных мероприятий с парусником «Надежда» и курсантами МГУ им. Невельского. А в рамках празднования Дня города прозвучит концерт традиционных японских инструментов кото. В июле девяностолетие гастролей театра Кабуки в России отметят во Владивостоке выступлением артистов уже четвертого поколения театра. В 20-х годах прошлого века Москву, Ленинград и Владивосток впервые посетили с гастролями артисты второго поколения. Кстати, осенью представит приморским зрителям свое искусство актер еще одного традиционного японского театра – Но.
Среди мероприятий года лекции, круглые столы, турниры на кубок генерального консула по игре в го и игре в сёги, мастер-классы по каллиграфии, оригами и кендо, а также по айкидо. В ноябре пройдет IV фестиваль Японской культуры во Владивостоке. Стоит отметить, что эти мероприятия пройдут не только во Владивостоке, но и других городах края – Артеме, Партизанске, Уссурийске, Краскино и т.д. Завершающие перекрестный год события состоятся в следующем мае.
«Мы хотим, чтобы жители консульского округа (Приморский и Камчатский края и Магаданская область) благодаря этим мероприятиям глубже узнали Японию, мы рассчитываем укрепить таким образом российско-японские отношения, которым предстоит большое будущее», - пояснил журналистам цель этой работы господин генеральный консул.
На фото: Генконсул Японии во Владивостоке КАСАИ Тацухико во время пресс конференции во Владивостоке.
Фото автора.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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