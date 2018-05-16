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На обновленном сайте Дальневосточного МедиаСаммита—2018 продолжается регистрация участников

16 Мая 2018, 14:40 | Приморье

Во Владивостоке идет подготовка к юбилейному Пятому МедиаСаммиту, который пройдет 6-8 июня в Дальневосточном федеральном университете. В программе — дискуссии, мастер-классы, интерактивные игры и круглые столы. С подробным расписанием секций можно ознакомиться на обновленном сайте мероприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

Регистрация, список экспертов, программа мероприятия – все актуальные новости на медиасаммит.рус

Программа МедиаСаммита-2018 традиционно разделена на несколько направлений, каждое из которых подходит определенной целевой группе. Это секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. Они пройдут в формате дискуссий и круглых столов.

Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте медиасаммит.рус.

В этом году организаторы сделали акцент не только на медиа-сфере, но и подготовили мощный бизнес-блок. Участников ждет умный digital-маркетинг от Школы креативного мышления ИКРА, мастер-классы от космических гигантов HH.ru, Yota, Сбербанк, кейсы по открытию ресторанного бизнеса. Кроме этого, программу МедиаСаммита-2018 дополнят секции по автоматизации бизнес-процессов компании, поиску инвестиций и внедрению ИТ-технологий. Выбрать вариант участия и приобрести платный билет также можно на официальном сайте мероприятия.

Кроме этого, следить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, Администрация Приморского края, Тихоокеанский МедиаСоюз, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.

Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита—2018 во Владивостоке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сбербанк  владивосток  yota  медиасаммит  hh 



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