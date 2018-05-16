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В Приморском крае с лучшим скворечником поедут в "Океан"
Всего 5 дней осталось до окончания приема работ на конкурс школьных скворечников «Весна идет» в рамках партийного проекта «ГородскаяСреда», сообщила «ЗР» сопредседатель Общественного совета по реализации партийного проекта единороссов "Городская среда" в Приморском края Майя ШАЛУНОВА. Создатель лучшего скворечника получит путевку в "Океан".
Организатор конкурса - Приморское отделение партии «ЕдинаяРоссия» совместно с командой общественного проекта «ДетствоВрадостиБезОпасности».
Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений Приморского края в возрасте от 13 до 17 лет (включительно). Для этого необходимо изготовить скворечник (самостоятельно или вместе с родителями) и принести работу по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 89, Региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия", каб. 411. При этом необходимо указать ФИО и возраст автора, его место учебы, а также ФИО матери (отца, опекуна, руководителя) участника конкурса и ее (его) контактный телефон.
Основным материалом для изготовления скворечника может стать любой деревянный строительный материал. Скворечник должен иметь надежное крепление для вывешивания на улице, исключающее прибивание к дереву. Внутренние стены домика должны быть не струганными или иметь насечки. Увеличивает шансы на победу творческое оформление внешней стороны скворечника (раскрашивание, наличие декоративных элементов и т.д.).
Победитель будет определен на заседании Общественного совета по реализации партпроекта "Городская среда" в Приморском крае. А награждение победителя и участников конкурса состоится в Международный день соседей, 25 мая, во Владивостоке в очном формате. Победитель конкурса будет награжден дипломом и сертификатом на получение путевки на смену "Океан" поднимает паруса!" во Всероссийском детском центре "Океан". Все участники конкурса получат благодарственные письма.
Юрий РОГОВ.
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