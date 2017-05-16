Приморские охотники просят власти "привязывать" начало сезона к климату, а не к дате

Охотничий сезон на водоплавающую птицу в Приморье завершился в конце апреля. Птица улетела, а неудовлетворенные охотники остались. Один из них поделился своим недовольством с корреспондентом деловой газеты «Золотой Рог». Хотя, как выясняется, недовольными остались далеко не все.

Уже второй год некоторым охотникам не везет с весенней охотой. Время, когда разрешается охота, совсем не совпадает с периодом прилета водоплавающей птицы. По словам приморского охотника Владимира, в прошлом году разрешили охоту, когда птица уже улетела, а в этом году открыли сезон, когда реки были еще во льдах и она не прилетела.

Шесть тысяч на ветер

«В этом году сезон весенней охоты открылся 25 марта и совсем не совпал с прилетами птиц. Я купил разрешение в Яковлевском районе, поехал на реку, а на ней еще не сошел лед. То есть сезон открыли, а охоты не было. Как можно открывать сезон, не проводя мониторинга водоемов? Весенняя охота - одна из самых интересных и романтичных для нас. Жаль, что она вновь не оправдала ожидания», - рассказывает Владимир.

По словам охотника, стоимость лицензии составляет от 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей в разных районах края. А документ со сроками проведения весенней охоты подписывает директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. Однако, по мнению охотника, числа там ставят наугад. Чиновникам главное - продать лицензии, а качество и успешность охоты никого не интересует.

Прокомментировать это мнение корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» попросил директора краевого департамента.

«По федеральным правилам весенняя охота проводится в течении 10 дней. Территория Приморского края разделена на три района: северный, центральный и южный. Ежегодно мы проводим совещание-опрос среди охотпользователей, когда лучше открыть сезон, и смещаем начало в соответствии с погодой, учитывая также метеорологическую ситуацию в Корее и Китае. Этот год не стал исключением, мы провели опрос среди пользователей. И сроки охоты определили на основе их мнения. Открытие охотсезона - это коллективное решение, однако люди все равно не застрахованы от того, что в какой-то период охоты не будет, по причинам, не зависящим от человека», - сказал директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий ПАНКРАТОВ.

Как заметил директор департамента, продлить сезон, к сожалению, невозможно в соответствии с существующим законодательством. Для того чтобы изменить начало сезона охоты, сотрудникам департамента потребуется не менее 15 дней. Им необходимо будет собрать рабочую группу, согласовать новые сроки и подготовить акты. У охотников после открытия сезона есть еще 10 дней, чтобы дождаться птицы.

Утка больше не дура!

«Мы не получали от приморских охотников жалоб по открытию охоты. Единственное, что нам рассказывали охотники из Спасска, птица стала умнее. Накануне открытия сезона дичь была на водоемах, а в первый день она разлетелась. То есть она уже стала понимать, что ей грозит опасность. Другой вопрос, что охота - это не покупка мяса, дичь надо добыть», - рассказывает Дмитрий Панкратов.

Представители Спасского общества охотников говорят, что весенняя охота в этом году прошла в штатном режиме.

«Судя по опросам, большинство охотников осталось довольным. Однако сколько людей, столько и мнений. Но в этом году нам получилось угадать период, когда прилетела птица. Мы можем выбрать из предложенных только дату начала сезона, а предлагают нам ежегодно только четвертую субботу марта, первую или третью субботу апреля, и когда именно начать сезон - решать нам. Наше угодье расположено в средней зоне Приморского края, поэтому, все подсчитав и основываясь на прошлом опыте, мы выбрали первую субботу апреля и не прогадали», - сказал председатель общественной организации «Спасское общество охотников и рыболовов» Игорь Пацук.

Стрельба по лимитам

После окончания сезона весенней охоты на пернатых начинается сезон охоты на копытных животных со своими жесткими сроками и правилами. С 1 июня до 15 июля разрешается охота на самцов пятнистого и благородного оленя с неокостеневшими рогами. Также с 1 июня разрешается охота на кабана на территориях охотугодий, предоставленных в пользование юридическим лицам, а с 15 июля - в общедоступных.

Традиционно осенью начинается охота на птиц - водоплавающих и фазана. В это время птенцы фазана уже не отличаются от взрослой птицы. С 1 августа начинается охота на медведей (бурого и белогрудого), заканчивается она 30 ноября.

«Основная доля добываемых животных в рамках установленного лимита приходится она осенне-зимний сезон охоты. Охота на диких копытных животных в Приморье традиционно начинается в октябре и длится до января следующего года», - заметил директор краевого департамента.

Неласковые кошки

По мнению охотника Владимира ГРОМИНА, большую опасность для приморских охотников представляют красно-книжные хищники, в особенности дальневосточные леопарды и амурские тигры.

«Сейчас в крае более 500 тигров, каждому из них в неделю необходимо съедать одного копытного животного. Получается, что только для пропитания тигров необходимо около 25-30 тыс. копытных животных в год. Однако инспекции, которые следят за популяцией тигров, не готовят для них корм. И хищники уже стали появляться в больших городах, в прошлом году зверя видели уже во Владивостоке», - заметил Владимир.

С мнением охотника в краевом департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира не согласились. По словам Дмитрия Панкратова, тигр - скрытный зверь и в обычных условиях опасности для охотников не представляет.

«То, что мы видим зверя около поселков, - это единичные случаи, возникают они из-за того, что плотность населения в этих районах очень большая, и хищник не может скрыться. Окрас у него достаточно неприметный, увидеть его на расстоянии в 15-20 метров в лесу очень сложно, а нападает на человека он очень редко. За последнее несколько лет таких случаев мы не регистрировали. Последний раз хищник напал на человека в п. Терней, около 10 лет назад, при этом он был болен и ранен».

Как сообщил специалист, в Приморье насчитывается более 40 тыс. кабанов, а также есть изюбры, олени и многие другие копытные. Каждое юридическое лицо несет ответственность за неистощимое пользование охотугодьями. По окончанию соглашения между охотпользователем и администрацией, количество животных на данной территории не должно быть меньше, чем в момент предоставления этой территории. В каждом обществе должна быть организована егерская служба. Члены общества должны организовывать подкормку для животных в неблагоприятные и тяжелые для добывания пищи периоды, наблюдать за увеличением и сохранением молодняка и в целом популяции диких животных.

«Охотпользователи ведут охотничье хозяйство, организовывают использование охотничьих ресурсов. А мы их контролируем, чтобы пользование территорией осуществлялось без ущерба для зверей, оказываем помощь через общественные организации в мероприятиях по сохранению поголовья диких копытных животных. Помимо всего этого мы проводим семинары, рабочие встречи, рассказываем, как содержать охотугодья, знакомим людей с законодательной базой», - добавил Дмитрий Панкратов.

По словам Игоря Пацука, большое внимание в угодьях уделяется охране и биотехническим работам. Производится подкормка животных, в большей степени это происходит за собственные средства. В прошлом году их профинансировал Фонд дикой природы через краевой департамент, были выделены средства, на которые закупили провиант для животных. Зимой, чтобы животным было легче передвигаться, прочищаются дороги к кормушкам.

КСТАТИ

Охотникам закон еще как писан

В прошлом году Законодательное собрание Приморского края приняло новый закон «О распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Приморского края». По словам директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий Панкратова, новый документ дает возможность сотрудникам департамента справедливо распределить лимиты добычи, которые выделяются в общедоступные угодья.

Поднимается тема охоты и в Государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2020 годы.

«У нас есть определенное количество животных, которое мы можем изъять на территории. Для того чтобы было справедливое распределение, и был принят новый закон. Теперь по нему 20% животных отдается охотникам, которые принимают участие в развитие охотничьих угодий, проведении учетных работ, а может и просто работают в нем на общественных началах. Остальные 80% делятся на две равные группы и распределяются между жителями данной территории и остальными приморцами».

Порядка 70 видов наземных млекопитающих насчитывается на территории нашего края. В приморской тайге можно встретить гималайского и бурого медведя, уссурийского лося и горала, мухоловку райскую, японского журавля, амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Иван КРЫШАН. Фото Игоря КУХАРЯ.