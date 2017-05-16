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Сегодня в Приморье будет по-летнему жарко
16 Мая 2017, 19:00 | Приморье
В некоторых районах воздух прогреется до 30 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В среду, 17 мая, погода в Приморье существенно не изменится. Местами возможны кратковременные дожди. К утру в прибрежную зону края с акватории Японского моря южный ветер принесет туман. Температура ночью +7…+12 °C, в горных районах 0…+5 °C. Днем жарко, +25…+30 °C, на севере +15…+20 °C.
Во Владивостоке в среду без осадков. Утром местами туман. Температура ночью +8…+10 °C. Днем +19…+22 °C.
Иван КРЫШАН.
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