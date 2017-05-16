Журналист и поэт Игорь Илюшин простился со своей эпохой

15 мая на 77-м году жизни во Владивостоке после продолжительной и тяжелой болезни скончался Игорь Алексеевич Илюшин, журналист, доцент отделения журналистики ДВГУ 1977-1990 гг., экс-декан филфака ДВГУ, ученый и поэт.

Игорь Илюшин окончил 28-ю школу во Владивостоке на Дальзаводской. Он был и в числе первых студентов только что созданного отделения журналистики филологического факультета Дальневосточного государственного университета. Закончив его, а через некоторое время и аспирантуру, он вернулся на факультет, а вскоре возглавил его, продолжая при этом активную преподавательскую деятельность. Именно в тот период – 70-80-е годы – редакции краевых и областных молодежных и районных газет, телерадиокомпаний начали активно пополняться высококвалифицированными кадрами – выпускниками-журналистами из ДВГУ. В это же время был заложен фундамент, на котором поднялся факультет журналистики, а позже - и Институт массовых коммуникаций. Игорь Илюшин был одним из создателей закрытой лаборатории при восточном факультете университета. А в 90-х годах он перешел в ДВПИ, где стал одним из разработчиков абсолютно нового на тот момент курса "Связи с общественностью". Игорь Алексеевич воспитал ни одно поколение журналистов и специалистов PR, которые сегодня работают в России и за рубежом.

Игорь Илюшин - ученый, заслуживший авторитет исследованиями в самых разных областях – от основ журналистики, теории пропаганды и «паблик рилейшнз» до теоретических аспектов массовых коммуникаций. Он сумел создать свою школу: сотни выпускников, которые слушали его лекции, писали под его руководством дипломы и научные труды, помнят профессора - способного мыслить дерзко, нестандартно и умевшего привить научную смелость ученикам.

В 2004 году, к своему 50-летнему пути в журналистике, Илюшин издал первый сборник стихов «Золочёный полтинник». Следующая книга - «Именье» (ударение на первом слоге) - вышла во Владивостоке в 2007 г. Через два года появился сборник "Карантин" (2009), который открывался стихотворением без названия.



* * *

Остановúтесь! Гляньте на меня!

Я – еретúк в рубúще из огня.

Из веток сложенный дымится пьедестал.

Мой смертный (он же – светлый!) час настал.

Развеет пламя мелкие грехи,

очистит до белá мои стихи:

весомый слиток из различных руд,

мой горький хлеб, мой тяжкий труд…

В 2011 году в Санкт-Петербурге был издан сборник под названием «Ворованный воздух». В 2014 году вышел в свет еще один томик стихов «Косой дождь». В 76-й свой день рождения Илюшин дарил новую книгу "Зерцало".

Год назад в свой день рождения Игорь Алексеевич Илюшин принимал поздравления и дарил друзьям новую книгу стихов "Зерцало". Автор фото - Марина Божко.





В декабре 2016 года была издана "Гамма" (Итоговая книга стихов). Автор фото - Марина Божко.

Стихотворение, которое вместо биографии в книге "Гамма. Итоговая книга стихов" Игорь Алексеевич вынес на обложку, получило название "К эпохе".





К ЭПОХЕ

Век-урод, исчадие машинное,

меряет своим аршином

смех ребенка, плач старушки,

фильм Феллини, томик Пушкина -

буз стыда и совести,

без любви и горести.

Куда ни посмотрю, всё плохо.

Боишься мне в глаза взглянуть, эпоха?

Война горячая, со льбом,

Карибский кризис...

Меня пытаешь на излом?

Вот им и подавись!

Я под тебя стелиться не хочу,

затылок подставляя палачу.

Замечу лаз - и сразу улечу

в иное бытие, куда давно хочу.

(13.06.16 г.)





До своего 77-го дня рождения Игорь Алексеевич Илюшин не дожил три дня. 17 мая он по традиции хотел устроить День открытых дверей, всё было к этому готово... Автор фото - Марина Божко.

О дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

Желающие помочь в проведении прощания могут перечислить деньги на карту Сбербанка дочери Игоря Алексеевича - Анастасии Игоревны Королевой

63900250 9007932992

Тел. 8-914-792-19-41

Издательская компания "Золотой Рог" выражает соболезнования родным и близким Игоря Илюшина.