Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Журналист и поэт Игорь Илюшин простился со своей эпохой
15 мая на 77-м году жизни во Владивостоке после продолжительной и тяжелой болезни скончался Игорь Алексеевич Илюшин, журналист, доцент отделения журналистики ДВГУ 1977-1990 гг., экс-декан филфака ДВГУ, ученый и поэт.
Игорь Илюшин окончил 28-ю школу во Владивостоке на Дальзаводской. Он был и в числе первых студентов только что созданного отделения журналистики филологического факультета Дальневосточного государственного университета. Закончив его, а через некоторое время и аспирантуру, он вернулся на факультет, а вскоре возглавил его, продолжая при этом активную преподавательскую деятельность. Именно в тот период – 70-80-е годы – редакции краевых и областных молодежных и районных газет, телерадиокомпаний начали активно пополняться высококвалифицированными кадрами – выпускниками-журналистами из ДВГУ. В это же время был заложен фундамент, на котором поднялся факультет журналистики, а позже - и Институт массовых коммуникаций. Игорь Илюшин был одним из создателей закрытой лаборатории при восточном факультете университета. А в 90-х годах он перешел в ДВПИ, где стал одним из разработчиков абсолютно нового на тот момент курса "Связи с общественностью". Игорь Алексеевич воспитал ни одно поколение журналистов и специалистов PR, которые сегодня работают в России и за рубежом.
Игорь Илюшин - ученый, заслуживший авторитет исследованиями в самых разных областях – от основ журналистики, теории пропаганды и «паблик рилейшнз» до теоретических аспектов массовых коммуникаций. Он сумел создать свою школу: сотни выпускников, которые слушали его лекции, писали под его руководством дипломы и научные труды, помнят профессора - способного мыслить дерзко, нестандартно и умевшего привить научную смелость ученикам.
В 2004 году, к своему 50-летнему пути в журналистике, Илюшин издал первый сборник стихов «Золочёный полтинник». Следующая книга - «Именье» (ударение на первом слоге) - вышла во Владивостоке в 2007 г. Через два года появился сборник "Карантин" (2009), который открывался стихотворением без названия.
* * *
Остановúтесь! Гляньте на меня!
Я – еретúк в рубúще из огня.
Из веток сложенный дымится пьедестал.
Мой смертный (он же – светлый!) час настал.
Развеет пламя мелкие грехи,
очистит до белá мои стихи:
весомый слиток из различных руд,
мой горький хлеб, мой тяжкий труд…
В 2011 году в Санкт-Петербурге был издан сборник под названием «Ворованный воздух». В 2014 году вышел в свет еще один томик стихов «Косой дождь». В 76-й свой день рождения Илюшин дарил новую книгу "Зерцало".
В декабре 2016 года была издана "Гамма" (Итоговая книга стихов). Автор фото - Марина Божко.
Стихотворение, которое вместо биографии в книге "Гамма. Итоговая книга стихов" Игорь Алексеевич вынес на обложку, получило название "К эпохе".
К ЭПОХЕ
Век-урод, исчадие машинное,
меряет своим аршином
смех ребенка, плач старушки,
фильм Феллини, томик Пушкина -
буз стыда и совести,
без любви и горести.
Куда ни посмотрю, всё плохо.
Боишься мне в глаза взглянуть, эпоха?
Война горячая, со льбом,
Карибский кризис...
Меня пытаешь на излом?
Вот им и подавись!
Я под тебя стелиться не хочу,
затылок подставляя палачу.
Замечу лаз - и сразу улечу
в иное бытие, куда давно хочу.
(13.06.16 г.)
До своего 77-го дня рождения Игорь Алексеевич Илюшин не дожил три дня. 17 мая он по традиции хотел устроить День открытых дверей, всё было к этому готово... Автор фото - Марина Божко.
О дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно.
Желающие помочь в проведении прощания могут перечислить деньги на карту Сбербанка дочери Игоря Алексеевича - Анастасии Игоревны Королевой
63900250 9007932992
Тел. 8-914-792-19-41
Издательская компания "Золотой Рог" выражает соболезнования родным и близким Игоря Илюшина.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Завтра в Приморье будет по-летнему жарко
- Журналист и поэт Игорь Илюшин простился со своей эпохой
- Во Владивостоке ушел из жизни известный приморский скульптор
- Циклон из Приморья взял путь на Хоккайдо
- Приморцы не спешат в присяжные заседатели по уголовным делам
- В ближайшие сутки погода в Приморье ухудшится
- В Приморском океанариуме дельфины научились рисовать
- В Приморье ожидаются дожди
- Население Приморья продолжает сокращаться
- Полпред президента Юрий Трутнев примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017
Новости раздела
- Завтра в Приморье будет по-летнему жарко
- Журналист и поэт Игорь Илюшин простился со своей эпохой
- Топор не знает компромисса
- 1,5 тысячи человек зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивостоке
- Подарок ветеранам Надеждинского района - на здоровье
- Во Владивостоке ушел из жизни известный приморский скульптор
- Циклон из Приморья взял путь на Хоккайдо
- Амурский тигр Владик вернется в дикую природу нацпарка "Бикин" в Приморье
- Предприниматели поддерживают проект "Посмотри на Владивосток"
- В Приморье начал вещание детский познавательный телеканал "О!"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Престижность районов Владивостока меняется на глазах
- Население Приморья продолжает сокращаться
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Приморье и Китай соединит мост
- В Приморье стремительно растет число брошенных домов
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
- Приморские политики помогают своим помощникам и родственникам попасть в Думу Владивостока
- В Приморье доходы губернатора никого не впечатлили
- Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
- Учредитель несостоявшегося резидента Свободного порта Владивосток с легкой руки банкиров попал под наблюдение