Топор не знает компромисса

Кипящие страсти по вырубленным зеленым пятачкам во Владивостоке часто затмевают истории с целыми вырубленными гектарами

Жители Владивостока очень трепетно относятся к каждому зеленому пятачку, который позволяет им сохранять свою связь с природой. И государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы поддерживает меры по сохранению очагов природы в виде парковых зон и скверов.

Как их сегодня оценить - те душевные страдания, которые владивостокцы в свое время испытали, когда под остановку общественного транспорта и многоуровневый торгово-остановочный комплекс был снесен скверик со слониками на ул. Семеновской?! Когда на месте клумбы и десятка деревьев напротив первой гимназии на ул. Уборевича вдруг выросло офисное здание?! Или когда под топор пошел маленький скверик у Дома строительных организаций на ул. Алеутской, примыкавший к знаменитой «Яме», на которой сейчас построен новенький МФЦ?! Или когда в связи со строительством Золотого моста погибли Пушкинский сквер с одной стороны и скверик на м. Чуркина?!

Кстати, уже пять лет прошло с тех пор, как мост построили, но любимый горожанами участок в центре города так и не реанимирован. Просто странно - миллиарды на мост нашлись, а несколько миллионов на восстановление сквера изыскать не удалось. Хотя, вероятно, восстановление сквера было заложено в самом проекте строительства моста, как и выполнение благоустройства у любого построенного объекта.

Скверные войны

Зеленые пятачки во Владивостоке уже давно стали предметом войн местного значения - между застройщиками и жителями районов, прилегающих к этим участкам. Например, можно вспомнить порубленный весной 2014 года скверик на ул. Интернациональной. Или очень жесткое противостояние жителей нескольких жилых домов на ул. Толстого против строительства ЖК «Бригантина». Та война обошлась застройщику потерей ряда лет и кучи денег. Началась она в 2006 году, а завершилась осенью 2014-го, когда деревья все-таки полегли под топором. Застройщик-таки переборол общественность.

Другой пример такой затяжной войны - зеленый участок на мысе Громова возле больницы ДВО РАН, который жители ул. Кирова уже много лет пытаются отстоять от частной застройки как место своего отдыха. И, надо отметить, что это место стоит того, чтобы как-то сохранить. В отличие от других скверов Владивостока здесь в период цветения можно подышать медовым воздухом липы, которую в искусственном озеленении города сегодня редко где встретишь. Разве что в районе «Молодежной» вдоль проспекта 100-летия, да еще в двух-трех местах. Плюс известно, что в апреле 100 саженцев липы было высажено на ул. Толстого. В любом случае - ее в зелени города ничтожно мало в отличие от вездесущего тополя и быстро стареющей черемухи Маака.

Победа на Бестужева

В ряду поражений общественности Владивостока в борьбе за утерянные привычные зеленые скверы и пятачки есть одна поразительная странность: такие объекты общественного значения в силу непонятных обстоятельств попадают в частные руки. И эти появившиеся где-то арендаторы, а где-то уже и собственники общественных территорий прилагают усилия извлечь из них максимум выгоды - построить жилой дом, офис или иной какой-нибудь доходный объект, позволяющий обеспечить достойную старость и пышные...

Маленький скверик в начале ул. Бестужева, 40 стал особо ярким эпизодом в борьбе жителей города с застройщиками.

Проект строительства здесь небольшой торговой точки инициировал предприниматель и депутат городской думы Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ. Получив разрешение на строительство, застройщик привлек на подряд компанию ООО «Версат», которая по сложившейся в спорных с общественностью случаях городской практике вырубила мешавшие осуществлению проекта деревья за одну ночь.

Однако на этот раз практика дала сбой - общественность, поднявшаяся против застройщика, оказалась поддержана и городской и краевой властями, и порубку не «амнистировали». Поэтому в минувший субботник 22 апреля губернатор вместе с жителями ул. Бестужева работал на восстановлении порубленного сквера. В этот день здесь было высажено 105 саженцев.

А в декабре 2014 года администрация Владивостока внесла изменения в Правила землепользования и застройки, что позволило сохранить 20 зеленых островков в районе улиц Адмирала Юмашева, Башидзе, Карбышева, Кирова, Маковского, Нейбута, Тухачевского. В целом за несколько последних лет статус парков и скверов во Владивостоке был присужден порядка 100 территориям во всех районах города. Однако, как оказалось, статус их не защищал.

В частности под угрозой ликвидации оказались и другие «сулеевские» скверы - Игнатьевский в районе Океанского проспекта, 68-74а и им. Чехова на ул. Набережной, 10. А всего, по словам губернатора, у городского депутата скопилось порядка 40 таких участков. Два названных город был вынужден возвращать себе по суду. Что будет с остальными - пока не ясно.

Ценность победы общественности, отстоявшей сквер на ул. Бестужева, заключается в том, что она стала отправной точкой для общего решения по паркам и скверам Владивостока. Оно коснулось 389 таких объектов, которые выявил мониторинг зеленых зон города.Все выявленные участки площадью от 200 кв. метров до 20 гектаров решено перевести в статус территорий категории Р4, на которых будет исключено строительство капитальных объектов. Это предполагается закрепить и в пишущемся в настоящее время новом генплане Владивостока, который должен вступить в силу в конце этого года.

Безусловно, это ужесточение требований вряд ли помешает достроить православный комплекс в Покровском парке, на бывшем кладбище - менталитет церкви позволяет строительство объектов под ее цели на месте бывших захоронений. Или - построить какие-то проектные объекты при реконструкции Парка минного городка. Однако в целом по городу вал точечной застройки на участках скверов и парков должен остановиться.

Принципиально владеть общественным парком, наверное, будет уместно, как и присуждать ему свое имя, заниматься его содержанием, платить за эту землю налоги. Но это уже не ради какой-то выгоды, а ради престижа. И это может быть гордо: Парк имени народного депутата.

Администрацией города сейчас предпринимаются меры по оформлению общегородских территорий в муниципальную собственность, чтобы впредь исключить их разбазаривание. Тем более что пример со сквером на ул. Бестужева, 40 не останавливает потенциальных застройщиков от попыток продавить застройку скверов вопреки протестам жителей.

Так, в начале февраля с разрешением на строительство, полученным в 2004 году, ЖСК №120 «Рыбак» решил активизироваться на спорном участке в районе ул. Хабаровской, 21 и Амурской, 22, где жильцы надеются организовать сквер «Малютка». Тринадцать лет кооператив спал - лопатой не копнул, и вдруг проснулся…

Скверы просят денег

Зеленые территории - это серьезная нагрузка на городской бюджет, потому что кроме затрат на их содержание они зачастую требуют реанимации. И мало известные горожанам, и те, что на виду: Парк минного городка, Пушкинский сквер, сквер им. Анны ЩЕТИНИНОЙ, ставший после тайфуна Лайонрок опасным - он сползает по крутому склону. По последнему предпринимаются меры, чтобы его спасти - ведутся геологические изыскания по укреплению склона. Но в бюджете этого года денег на спасение сквера не предусматривалось. Поэтому восстановительные работы разбили на три этапа, которые будут выполнены по мере финансирования.

В некоторых случаях больших средств и не надо, чтобы восстановить какой-то деградирующий сквер. Так, в конце марта владивостокцы живо откликнулись на призыв восстановить «Крымский сквер» в районе культурно-развлекательного центра профсоюзов на «Авангарде». Этот объект почему-то потерял поддержку со стороны федерального инициатора его создания. 13 мая здесь прошла новая акция - по посадке цветов. В апреле всероссийский субботник коснулся практически всех общественных зеленых зон города. Их хорошо почистили. И многим из них, чтобы обновиться и стать цивилизованнее, после этого надо было совсем немного - какие-то обустроенные дорожки, скамейки, урны, фонари. Даже без претензий на роскошь - фигурные чугунные заборы, арки, парковые статуи бетонных спортсменов, горнистов, депутатов и пр.

В случае с организацией сквера на ул. Надибаидзе предприниматели Первомайского района сами проявили инициативу - обустроить зеленую зону сквера, детскую площадку, установить скамейки и малые архитектурные формы.

Нехватка средств заставляет власти выбирать приоритеты территорий, которые будут благоустроены в городе в этом году в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды». Ими стали - сквер Адмирала Невельского, Университетская набережная на о. Русском и пешеходная часть ул. Набережная от ул. Светланской до Красноармейского переулка.

Виктор КУДИНОВ.

КСТАТИ

Рубки с размахом

Вообще, наша общественность неплохо, резонансно бьется с любым поползновением застройщиков на скверики и зеленые пятачки в застроенной части Владивостока. Вплоть до крови и даже порчи строительной техники. Однако эта же общественность смиренно проглатывает то, что и вчера, и сегодня рубятся десятки гектаров владивостокских лесов под новое строительство - важное, но губительное для природы.

Многие гектары были сведены в связи с подводом к Владивостоку газа. Лес рубили под прекрасную дорогу Аэропорт - Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Не было возражений в свое время рубить леса под жилые районы Снеговая падь и Патрокл. Только под 400 семей ЖСК «Остров» пошло около 40 га ценных лесов на острове Русском. Допустим, было бы принято решение построить для них один-два высотных дома - и тогда десятки га леса можно было бы сохранить для будущих поколений, да и сами кооператоры не через шесть лет с начала строительства въехали бы в свое жилье, а всего через пару лет.

Сейчас активные рубки идут в пригородной зоне, начиная от Академгородка, где у самого его въезда на продажу выставлен недавно обезлесеный огороженный участок, до границ с Артемом. С большими рубками леса связаны проекты малоэтажных поселков, застройки многодетными семьями сотен гектаров лесных территорий вдоль Уссурийского залива, строительство жилого района Солнечная долина, освоение полуострова Саперный на о. Русском, нескольких относительно небольших микрорайонов и отдельных жилых комплексов, внедрившихся в зеленую зону. Естественно, строительство жилья тянет за собой строительство сопутствующих объектов для жизни и деятельности.

Сравнивая многие гектары безвозвратных для природы потерь в целом по городу с несколькими особо дорогими спасенными скверами в центре города, можно проявить какую-то необъективность. Ведь мал золотник, да дорог. Однако за несколькими деревьями надо уметь видеть весь лес, ставший заложником нашей недостаточно разумной жизнедеятельности. Ведь все эти многогектарные вырубки без реального роста населения Владивостока относительно 1991-го года лишены логики.

На фото: В связи со строительством Золотого моста во Владивостоке погибли Пушкинский сквер с одной стороны и скверик на Чуркине. И ни тот, ни другой, похоже, никто восстанавливать пока не собирается.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Фото Александра САЛКОВА.