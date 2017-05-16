1,5 тысячи человек зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивостоке

Подать заявку, выбрать подходящий пакет участника и ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте форума, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Почти 1,5 тысячи человек уже зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Подать заявку, выбрать подходящий пакет участника и ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте форума.

Как ранее отметил председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов, организаторы МедиаСаммита-2017 планируют побить рекорд 2016 года и собрать на площадке форума в два раза больше участников.

- На протяжении нескольких лет мы наблюдаем неподдельный интерес к Дальневосточному МедиаСаммиту. Об этом говорит постоянно увеличивающееся число участников. Первый МедиаСаммит собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более 650 представителей медиасообщества, второй – 1,9 тысячи человек. МедиаСаммит-2016 объединил около трех тысяч человек, расширил географию участников, спектр тем и представительство специалистов из смежных областей: PR, реклама, маркетинг, информационные технологии, SMM. В этом году мы планируем побить рекорд 2016 года. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. Считаю, что каждый участник Дальневосточного МедиаСаммита-2017 получит массив новой и полезной информации, который поможет ему в профессиональной деятельности, - сказал Виктор Суханов.

Свое участие в форуме уже подтвердили федеральные эксперты: первый вице-президент компании ACMG Антонио Алицци, редакционный директор медиапроектов Mail.Ru Group Сергей Паранько, медиаюрист, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, доцент факультета журналистики Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета Максим Корнеев, главный редактор журнала "Пресс-служба" Тимур Асланов, шеф-редактор RBTH Всеволод Пуля и др. Также проведение Дальневосточного МедиаСаммита поддержал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В ходе форума он планирует встретиться с журналистами и блогерами, чтобы обсудить развитие Дальнего Востока.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.