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Подарок ветеранам Надеждинского района - на здоровье
В преддверии Дня Победы в Надеждинской ЦРБ (Приморский край) состоялось открытие ветеранской палаты, отремонтированной и оборудованной по последнему слову медицины и комфорта
В отделении терапии Надеждинской Центральной районной больнице (ЦРБ) в преддверии празднования 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 3 мая состоялось открытие ветеранской палаты, отремонтированной и оборудованной по последнему слову медицины и комфорта, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Больше месяца назад такая же палата появилась в хирургическом отделении ЦРБ. Оба эти события произошли благодаря совместному благодеянию председателя Думы Надеждинского района Валентина ПАКА и председателя Общественного совета предпринимателей Приморского края Юлии ПАК.
На фото (слева направо): председатель Думы Надеждинского района Валентин Пак, участники Великой Отечественной войны Василий Максимович Авдеев, Георгий Константинович Бровков открывают ветеранскую палату в терапевтическом отделении Надеждинской ЦРБ.
«Мы уже не первый раз затрагиваем тему организации качественного и комфортного медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в учреждениях здравоохранения, - говорит Юлия Пак. - Некоторые вопросы удается решать. Но в реальности наша медицина далека от идеала. Поэтому появление ветеранских благоустроенных палат можно только приветствовать. Это - то малое, что бизнес-сообщество может сделать для наших ветеранов - помочь поддержать здоровье - в знак глубокого уважения к их заслугам: они защитили Родину, подарили нам жизнь. Медицинское обслуживание сельских жителей, особенно участников войны, тружеников тыла постоянно должно быть в центре внимания власти, общества, бизнеса».
К слову, Валентин Пак на собственные средства построил еще Фельшерско-акушерский пункт в селе Соловей-Ключ.
На открытие терапевтической палаты были приглашены участники Великой Отечественной войны Георгий Константинович БРОВКОВ и Василий Максимович АВДЕЕВ. Они смогли оценить достоинства отремонтированных палат. Каждая из них имеет специализированную кровать, отдельный санузел с душевой кабиной, телевизор, СВЧ-печь и даже библиотечку от издательства «Валентин». Ветераны оставили самые доброжелательные отзывы.
Надо отметить, что Валентин Пак и Юлия Пак, отец и дочь, уже много лет занимаются реализацией социально значимых проектов как на территории Надеждинского района, так и в масштабах края как представители предпринимательского сообщества.
На верхнем фото: Валентин Пак и Юлия Пак открывают ветеранскую палату в хирургическом отделении Надеждинской Центральной районной больницы.
Лариса РЕКОВА.
Фото Зинаиды ПРОСКУРИНОЙ.
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