Обаму поселят к козлу Тимуру и тигру Амуру в приморский сафари-парк

В Приморский сафари-парк, который прославился на весь мир дружбой козла Тимура и тигра Амур, привезут черного козла по кличке Обама. Об деловой газете «Золотой Рог» сообщил директор парка Дмитрий Мезенцев:

«В марте 2016 года я узнал от фермера Олега Сироты, что в городе Сочи живёт редкий экзотический зверь – козёл Обама.

Приморский Сафари-парк – серьёзное предприятие, а козла Обамы в зоологической коллекции не было. Это несерьёзно. Конечно же, я стал готовить операцию по переезду Обамы в Сафари-парк.

Документы на переезд Обамы готовились долго. Нужны были гарантии, что Обама не занесёт какую-нибудь заразу, что у Обамы нет глистов и т. п.

В начале мая 2016 г. все документы были оформлены, и я лично полетел в Сочи поприветствовать Обаму и подготовить его к дальнему перелёту», - рассказал Мезенцев.

В скором времени в приморском Сафари-парке будут представлены не только животные Приморского края, но и два вида чисто американские – енот-полоскун и козёл-Обама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.