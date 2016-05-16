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Обаму поселят к козлу Тимуру и тигру Амуру в приморский сафари-парк

16 Мая 2016, 17:54 | Приморье

В Приморский сафари-парк, который прославился на весь мир дружбой козла Тимура и тигра Амур, привезут черного козла по кличке Обама. Об деловой газете «Золотой Рог» сообщил директор парка Дмитрий Мезенцев:

«В марте 2016 года я узнал от фермера Олега Сироты, что в городе Сочи живёт редкий экзотический зверь – козёл Обама.

Приморский Сафари-парк – серьёзное предприятие, а козла Обамы в зоологической коллекции не было.  Это несерьёзно. Конечно же, я стал готовить операцию по переезду Обамы в Сафари-парк.

Документы на переезд Обамы готовились долго. Нужны были гарантии, что Обама не занесёт какую-нибудь заразу, что у Обамы нет глистов и т. п.

В начале мая 2016 г. все документы были оформлены, и я лично полетел в Сочи поприветствовать Обаму и подготовить его к дальнему перелёту», - рассказал Мезенцев.

В скором времени в приморском Сафари-парке будут представлены не только животные Приморского края, но и два вида чисто американские – енот-полоскун и козёл-Обама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: амур  тигр  тимур  козел  обама 



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Комментарии

  • Александр19:00, 16.05.2016#

    Эту новость нужно по мировым новостям, по СNN передать.

  • Горец19:03, 16.05.2016#

    Назвать козла Обама мог только человек с низким уровнем интеллекта. Позоруха. . Думал, хоть в сафари парке руководство не политизированные идиоты.

  • Иван19:05, 16.05.2016#

    Обыкновенный расизм. Но фашисты все равно у Киеве.

  • 1234519:45, 16.05.2016#

    Скажите, какие цацы!Вы таки сверх не толерантны! Вон, вся Европа лепила на себя "Я-Шарли!" после кощунственных карикатур. На такое прозвище козла они бы вообще не обратили внимания. А вы гуманиста Мезенцева обижать вздумали. Не лучше ли вам пересмотреть хронику уничтожения стран Северной Африки и Ближнего Востока и гибели беженцев в Средиземном море, чем тут мнения свои насчет якобы расизма высказывать? А там, в хронике, не слова - там жестокая бойня ни в чём не повинных людей. И с подачи чьей же администрации?. .

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