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День кедра прошел в Приморье во Всероссийский день посадки леса

16 Мая 2016, 17:21 | Приморье

Модельный лес Приморской государственной сельскохозяйственной академии в Уссурийском районе Приморья стал 14 мая, во Всероссийский день посадки леса, площадкой для проведения Дня кедра, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В празднике приняли участие порядка 130 волонтеров. В этот день школьники из разных сел и городов края - победители и призеры краевого экологического конкурса исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада», посеяли семена кедра в лесном питомнике ПГСХА, а студенты Института лесного и лесопаркового хозяйства заложили еще один гектар кедрового леса вблизи села Раковка, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Организаторами Дня кедра-2016 выступили Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Детско-юношеский центр Приморского края, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.


 

Евгений Лепешкин показывает Панде кедровые орешки - семена будущего кедрового леса. Фото WWF России, Амурский филиал.

«Нам может казаться, что дикая природа далеко от нас. На самом деле, даже городской житель, принимающий участие в посадках кедра – хлебного дерева тайги, через года и поколения будет помнить, что где посажен кедр, где он сохранен от рубки – там и шишка, там и кабан, там и тигр», - напомнил участникам праздника Евгений Лепешкин, ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России.

В конце нулевых, когда Дальний Восток России захлестнули масштабные рубки кедра, WWF России начал компанию «Кедр – дерево жизни», требуя остановить уничтожение этого хлебного дерева тайги, важного для зверя и человека. В 2010 году, в Год тигра, по требованию общественности кедр корейский наконец был внесен в список пород, заготовка древесины которых запрещена. Пришло время «зализывать» раны - восстанавливать ущерб, нанесенный рубками и пожарами. Тогда и родилась идея проводить День кедра – настоящий трудовой праздник на благо людей и редких кошек – тигра и леопарда.


 

Студенты ПГСХА на Дне кедра. Фото Ольга Сасс, WWF России.

Впервые празднование Дня кедра состоялось в 2011 году по инициативе WWF России в Хасанском районе Приморья. В рамках кампании «Посади лес для леопарда» было начато восстановление хвойно-широколиственных лесов в местах обитания самой редкой кошки планеты. За два года, в 2011 и 2012 гг., добровольцы высадили под полог леса 1 миллион саженцев кедра корейского! Созданный в 2012 году национальный парк «Земля леопарда» продолжил добрую традицию проводить День кедра, и каждый год в этот праздник под полог леса высаживаются новые кедрушки.

Тогда же, пять лет назад, Институт лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии при поддержке WWF России приступил к созданию учебного модельного леса и восстановлению лесного питомника. Новое время требовало вырастить новые кадры для лесного хозяйства и - вырастить кедры. Ведь для восстановления кедрово-широколиственных лесов в ареале тигра и леопарда, закладки новых площадей лесных культур требовалось большое количество сеянцев кедра корейского и других ценных древесных пород. WWF России помог юридически закрепить в 2011 году за Приморской государственной сельскохозяйственной академией право на бессрочное пользование территорией учебно-опытного лесхоза площадью 29 000 га. Этот участок богатейших по биологическому разнообразию чернопихтовых хвойно-широколиственных лесов непосредственно примыкает к границе Уссурийского заповедника. Он представляет огромную ценность и для сохранения амурского тигра, и для демонстрации возможностей ведения на Дальнем Востоке России устойчивого лесопользования, и для практического обучения студентов. Так было положено начало модельному лесу, под пологом которого и состоялся в этом году 14 мая День кедра.

«Успех высшего лесного образования сегодня зависит от предварительной работы со школьниками. Когда дети своими руками сеют или сажают кедры, тогда и происходит это уникальное событие в их жизни - первая забота о живом создании, о природе. Мы уверены, что, благодаря нашим совместным усилиям со Всемирным фондом дикой природы, такими акциями мы взрастим новое поколение будущих профессионалов лесного хозяйства», - говорит ректор ПГСХА Андрей Комин.

 


 

Призеры и поделители краевой Лесной олимпиады в питомнике ПГСХА. Фото Ольга Сасс, WWF России.  

Уже во второй раз в этом празднике в ПГСХА приняли участие призеры краевого экологического конкурса исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада». Эта олимпиада с 2003 года проводится в Приморье по инициативе WWF России государственным образовательным учреждением «Детско-юношеский центр Приморского края».


 

Панда с ребятами на Дне кедра. Фото Ольга Сасс, WWF России.

«В этом году в конкурсе заочно приняли участие более 300 ребят из 22 муниципальных образований края. А в целом за 13 лет проведения Лесной олимпиады, свои исследовательские работы и творческие работы на конкурс направили порядка 4000 школьников! Участие в Дне кедра стало подарком для призеров и победителей», - комментирует методист Детско-юношеского центра Приморского края, бессменный координатор Лесной олимпиады Вера Кондрашкина.

Юные экологи прикоснулись к реальному лесному делу: под руководством сотрудников лаборатории практического обучения ПГСХА они своими руками посеяли в землю кедровые орехи, из которых появятся на свет новые сеянцы. Преподаватели академии рассказали об особенностях и перспективах обучения в этом единственном на Дальнем Востоке лесном вузе и провели экскурсию по лесному питомнику. После работы и таежного чая с плюшками, состоялось награждение участников Дня кедра, призеров Лесной олимпиады – грамотами подарками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: кедр  wwf  лес 



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