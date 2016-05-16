В Дальневосточном МедиаСаммите примет участие Школа интерактивных коммуникаций ИКРА

Виктория Дерюгина и Елена Эрман выступят с докладами на секции "Маркетинг в эпоху новых медиа", сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнет Дальневосточного МедиаСаммита.

Преподаватели одного из самых успешных образовательных проектов в сфере маркетинга — школы интерактивных коммуникаций ИКРА примут участие в секции "Маркетинг в эпоху новых медиа" Дальневосточного МедиаСаммита. Директор по стратегическому планированию и исследованиям в РА Digitalizm Виктория Дерюгина выступит с докладом на тему "Новые коммуникационные модели: как медиа жить в offline и online одновременно". Старший бренд-менеджер Nestle Елена Эрман поможет найти ответ на один из самых актуальных вопросов современного маркетинга "Как потребитель делает выбор". Виктория Дерюгина и Елена Эрман не только выступят с докладами на секции, но и проведут эксклюзивные воркшопы, сообщают отрганизаторы.

Секция, посвященная маркетингу, займет практически целый день. В заседании секции примут участие также приморские спикеры с актуальными локальными кейсами.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации.

Масштаб первого "премьерного" форума 2014 года пошел организаторам впрок: тематические границы мероприятия стали шире, количество и статус экспертов — повышены, острота и актуальность дискуссий подняты сразу на несколько градусов. 45 секций II МедиаСаммита за два дня посетили 1,9 тысячи гостей и участников.