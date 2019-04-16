Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае

Больше абонентов ДГК смогут платить за тепло по индивидуальным приборам учета

Изменения в законодательстве позволят владельцам квартир платить за отопление по индивидуальным приборам учета тепла. Это новшество, которое ожидает абонентов АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) в связи с вступлением в силу постановления правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном дом». По-новому начислять плату за отопление энергетики планируют начать уже в мае.

Главным изменением для жителей станет то, что теперь владельцы квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета (ИПУ) тепловой энергии, смогут оплачивать услугу отопления по показаниям этих приборов вне зависимости от наличия ИПУ в других квартирах дома. Однако для этого многоквартирный дом обязательно должен быть оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ).

В этом случае начисление платы будет производится по формуле, которая учитывает объем тепла, потребленного на отопление самого помещения, объем тепла, потребленного на отопление мест общего пользования, и действующий тариф на тепло.

«До вступления в силу постановления №1708 Правила предоставления коммунальных услуг позволяли энергетикам начислять плату за тепло по показаниям индивидуальных приборов учета тепла только в том случае, если все квартиры дома оборудованы такими приборами, а сам МКД имел общедомовой прибор учета. Во всех остальных случаях закон не позволял учитывать показания ИПУ тепловой энергии в расчетах. Теперь владельцы таких помещений смогут рассчитываться за отопление по показаниям своих приборов вне зависимости от того, есть ли подобные приборы в других квартирах. Требование только одно – наличие в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии», - пояснил заместитель гендиректора по сбыту АО «Дальневосточная генерирующая компания» Дмитрий Богдановский.

Согласно требованиям обновленных Правил в домах, не оборудованных ОДПУ, показания индивидуальных (квартирных) счетчиков тепла для расчета услуги отопления не принимаются.

Для владельцев квартир, не оборудованных ИПУ, живущих в многоквартирных домах с ОДПУ, в котором есть хотя бы один ИПУ тепловой энергии, начисления платы за тепло будет производится с применением расчетного норматива на отопление. Этот норматив рассчитывается для данного дома и представляет собой среднее значение тепловой энергии на 1 кв. м. площади, в помещениях оборудованных ИПУ тепла.

Еще одним новшеством станет то, что для жителей некоторых МКД плата за тепло может даже немного снизиться. Новый закон обязывает собственников помещений, в которых технической документацией на МКД не предусмотрено наличие приборов отопления или предусмотрены индивидуальные источники тепловой энергии (например, электрические радиаторы), оплачивать часть общедомовых расходов на отопление многоквартирного дома.

«В данном случае можно говорить о том, что закон восстанавливает определенную справедливость. С точки зрения теплотехники многоквартирный дом выступает как единый объект, потребляющий тепловую энергию. Любое помещение в отапливаемом доме получает тепло не только от радиаторов отопления, но и через систему вентиляции дома, стены соседних помещений, оборудованных радиаторами. В этом смысле нельзя говорить о том, что если в помещении нет радиаторов центрального отопления, то оно не отапливается. Поэтому в новом законе и прописана обязанность владельцев помещений, где конструктивно не предусмотрено наличие батарей, платить за отопление мест общего пользования по формуле, предусмотренной Правилами», - подчеркивает Дмитрий Богдановский.

Более подробно об изменениях и формулы расчетов можно посмотреть тут https://www.dvgk.ru/post/2764

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.