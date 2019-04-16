Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае
Больше абонентов ДГК смогут платить за тепло по индивидуальным приборам учета
Изменения в законодательстве позволят владельцам квартир платить за отопление по индивидуальным приборам учета тепла. Это новшество, которое ожидает абонентов АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) в связи с вступлением в силу постановления правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном дом». По-новому начислять плату за отопление энергетики планируют начать уже в мае.
Главным изменением для жителей станет то, что теперь владельцы квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета (ИПУ) тепловой энергии, смогут оплачивать услугу отопления по показаниям этих приборов вне зависимости от наличия ИПУ в других квартирах дома. Однако для этого многоквартирный дом обязательно должен быть оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ).
В этом случае начисление платы будет производится по формуле, которая учитывает объем тепла, потребленного на отопление самого помещения, объем тепла, потребленного на отопление мест общего пользования, и действующий тариф на тепло.
«До вступления в силу постановления №1708 Правила предоставления коммунальных услуг позволяли энергетикам начислять плату за тепло по показаниям индивидуальных приборов учета тепла только в том случае, если все квартиры дома оборудованы такими приборами, а сам МКД имел общедомовой прибор учета. Во всех остальных случаях закон не позволял учитывать показания ИПУ тепловой энергии в расчетах. Теперь владельцы таких помещений смогут рассчитываться за отопление по показаниям своих приборов вне зависимости от того, есть ли подобные приборы в других квартирах. Требование только одно – наличие в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии», - пояснил заместитель гендиректора по сбыту АО «Дальневосточная генерирующая компания» Дмитрий Богдановский.
Согласно требованиям обновленных Правил в домах, не оборудованных ОДПУ, показания индивидуальных (квартирных) счетчиков тепла для расчета услуги отопления не принимаются.
Для владельцев квартир, не оборудованных ИПУ, живущих в многоквартирных домах с ОДПУ, в котором есть хотя бы один ИПУ тепловой энергии, начисления платы за тепло будет производится с применением расчетного норматива на отопление. Этот норматив рассчитывается для данного дома и представляет собой среднее значение тепловой энергии на 1 кв. м. площади, в помещениях оборудованных ИПУ тепла.
Еще одним новшеством станет то, что для жителей некоторых МКД плата за тепло может даже немного снизиться. Новый закон обязывает собственников помещений, в которых технической документацией на МКД не предусмотрено наличие приборов отопления или предусмотрены индивидуальные источники тепловой энергии (например, электрические радиаторы), оплачивать часть общедомовых расходов на отопление многоквартирного дома.
«В данном случае можно говорить о том, что закон восстанавливает определенную справедливость. С точки зрения теплотехники многоквартирный дом выступает как единый объект, потребляющий тепловую энергию. Любое помещение в отапливаемом доме получает тепло не только от радиаторов отопления, но и через систему вентиляции дома, стены соседних помещений, оборудованных радиаторами. В этом смысле нельзя говорить о том, что если в помещении нет радиаторов центрального отопления, то оно не отапливается. Поэтому в новом законе и прописана обязанность владельцев помещений, где конструктивно не предусмотрено наличие батарей, платить за отопление мест общего пользования по формуле, предусмотренной Правилами», - подчеркивает Дмитрий Богдановский.
Более подробно об изменениях и формулы расчетов можно посмотреть тут https://www.dvgk.ru/post/2764
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
Новости тематики
- Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае
- Жителям Владивостока придется подумать, чем заняться на субботнике 20 апреля
- Дети войны дождались поддержки
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Олег Кожемяко выступил против повышения тарифов ЖКХ
- В Приморье введут новые льготы
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- #КомандаПриморья помогла старикам с дровами
- Комиссия Минобороны в Приморье разберется с беспределом Красавцевой в военных городках
- Сертификаты на благоустройство получат жители 1000 дворов
Новости раздела
- Количество нарушений на ЕГЭ снижается
- Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае
- Инспекторы Дальневосточного морского заповедника спасают черемшу
- В Приморье исчезло целое озеро
- Умелые руки - нарасхват
- Столица Приморья встречает "Дальневосточную весну" 28-й раз
- Пенсионеры Владивостока снова сели за парту
- Стартовал фестиваль "Человек и море - 2019"
- Приморские "дети войны" начали получать положенные по краевому закону выплаты
- В Приморье размер выплаты родителям детей-инвалидов 1 группы составит 12 тыс. рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
- В Приморье исчезло целое озеро
- Завод "Мазда Соллерс" во Владивостоке предложено снести
- ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось
- Гостиница не на том месте
- Рабочие приступили к демонтажу на популярном рынке на Спортивке
- Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех
- Приморье дождалось метанола
- В Приморье появится новый порт
- "Я не Каплан и в Ленина не стрелял?!"