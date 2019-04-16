Количество нарушений на ЕГЭ снижается

В этом году в Приморском крае сдавать единый госэкзамен будут 11 596 школьников

Обществознание в качестве предмета по выбору будут сдавать 5885 человек. На втором месте – физика, она удерживает эту позицию последние три года.

Об этом и других нюансах ЕГЭ рассказали 11 апреля в Департаменте образования и науки Приморского края.

Новости ЕГЭ

Нововведений в процедуру экзамена не вносят уже третий год. Ведущий специалист отдела по контролю и надзору Департамента образования и науки Приморского края Анна ШОЛОХОВА отмечает, что в последние годы процедура ЕГЭ – стабильная. Кардинальных изменений не вносится, это касается и содержания заданий, и критериев оценки, и процедуры.





Самих предметов изменения коснулись. Новшество этого года – разделение математики на базовую и профильную. Раньше дети могли сдать оба экзамена, в этом году придется выбирать. Если ребенок собирается поступать в гуманитарный ВУЗ, то он сдает базовую математику и получает аттестат. Если же он выбирает техническую специальность, без профильной математики не обойтись. Если участник на экзамене не справляется с заданиями, то при пересдаче он снова может выбрать – сдавать профильную или базовую.

Выпускники прошлых лет не имеют права сдавать базовую математику. Она нужна только для получения аттестата, а у них он уже имеется. Для поступления им все равно придется сдавать профильный экзамен.

Есть новости и для школьников, изучающих восточные языки. Китайский язык добавили в список экзаменов по выбору.

- Он будет проводиться первый раз, в нем слишком мало участников. В Приморье таких школьников всего 15 человек. Говорить о серьезных изменениях пока преждевременно, - подчеркнула Анна Шолохова.

Прозвонить экзамен

Основное правило для участников – не иметь при себе мобильные телефоны, справочные материалы и средства связи. С собой можно брать воду и перекус. «В последние три года количество нарушений медленно, но неуклонно снижается, - сообщает Анна Шолохова. - Мы ведем большую информационную работу: участвуем в родительских собраниях, доносим все запреты, проводим информационную работу с детьми. Но все равно, каждый год мы ловим отчаянных ребят с телефонами. Они уверены, что умнее всех и смогут обойти все системы контроля. Они приходят с двумя телефонами и сдают один, когда срабатывает металлоискатель. Они отключают телефон или ставят его в бесшумный режим. А ровно в 10 утра у них начинает звенеть будильник. Одной девушке позвонила мама, чтобы спросить, как она сдала экзамен. Обидно, ведь эти дети могли честно сдать экзамен, пусть с невысокими, но реальными результатами. В итоге, они остаются без аттестата, платят штраф за административное нарушение, и могут пересдавать только через год».

Работа над ошибками

Если выпускник не сдал обязательный экзамен - русский язык или математику, - он автоматически допускается до пересдачи в сентябре. Это дает возможность не ждать год, чтобы получить аттестат и закончить школу. Он может пойти в колледж на программу среднего профессионального образования. Если это предмет по выбору, его можно пересдать через год и попробовать поступить в ВУЗ. Результаты экзамена действительны четыре года.





Если ученик не согласен с результатами экзамена, он имеет право подать апелляцию. «Апелляция подается только на задания с развернутыми ответами, где есть рассуждения, - комментирует начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Приморского края Вероника ЦОЙ. - В прошлом году у нас было порядка 250 апелляций по всем 16 предметам. Наибольшее количество апелляций было подано по английскому языку. Только 1 положительное решение в сторону увеличения баллов было принято, 80 оставили без изменений, а 1 решение конфликтной комиссии было принято в сторону уменьшения первоначальных тестовых баллов».

Серьезная подготовка

В этом году при помощи ДВФУ будет организован ситуационный центр. Это место, где будет стоять 150 компьютеров, с помощью которых будут отслеживать весь экзамен в онлайн-режиме. Для этого будут привлекаться студенты в качестве онлайн-наблюдателей. Это помогает сразу видеть нарушения, быстро реагировать на неожиданные ситуации. Общественным наблюдателем может стать любой гражданин Приморского края старше 18 лет и без конфликта интересов. Родитель или близкий родственник не сможет быть общественным наблюдателем в той аудитории, где сдает экзамен его ребенок. Он будет работать на другом участке. «Второй год мы привлекаем наблюдателей из числа студентов и участников Союза молодежи, - сообщила Вероника Цой. - Претендент должен пройти обучение, которое мы организовываем, и процедуру аккредитации. Наиболее эффективные наблюдатели – это студенты. Родитель может пожалеть незадачливых учеников и сделать вид, что не заметил шпаргалку. Это противоречит концепции ЕГЭ – равные возможности школьников для поступления в ВУЗы по всей стране».

- Идет массовая подготовка всех специалистов, привлеченных к экзамену, - рассказывает Анна Шолохова. - Мы разрабатываем обучение с помощью Регионального центра обработки информации. На их же базе мы готовим людей. В течение трех недель проходит интенсивное обучение. Сформировали уже все комиссии, которые будут работать: предметные и конфликтные. От нашей согласованной работы зависит будущее наших детей. Если мы проведем процедуру максимально правильно, комфортно и объективно, от этого будут зависеть результаты участников. Нет самоцели кого-то поймать, или аннулировать результаты, отобрать аттестаты. Доброжелательная обстановка на экзамене очень важна, от этого зависит насколько быстро ребенок справится с волнением.

Главное – спокойствие

Большая работа проводится с взрослыми – родителями и преподавателями выпускников. В целях ознакомления родителей с процедурой Департамент образования и науки Приморского края проводит различные акции. Акция «ЕГЭ для родителей» была направлена на преодоление страха перед неизвестной процедурой. Родители в режиме реального времени проходили все этапы экзамена. Им распечатали КИМы, они могли написать экзамен и получить свои результаты. Была возможность даже подать апелляцию. Это помогает родителям побороть тревогу и поддерживать своих детей.

- Мы доносим до преподавателей и родителей, что ЕГЭ – не кара, а результат освоения образовательных программ, - говорит Вероника Цой. - Меняется отношение учителей к экзамену, они понимают, что это логическое завершение учебного процесса. На родительских собраниях обязательно проговариваем с родителями учеников этот момент. Итоговый настрой зависит от родителей. Если у всей семьи паника, то ребенок перенесет это отношение на экзамен. Надо создать спокойную психологическую обстановку дома, относиться к этому, как к определенному жизненному этапу и осознавать, что при не сдаче жизнь ребенка не заканчивается.

Напомним, что в крае реализуется госпрограмма «Развите образования на 2013-2021 годы».

КСТАТИ

Успехи первой волны

Первая волна выпускников, сдававших ЕГЭ досрочно, уже получила свои результаты. В досрочный период экзамен сдают выпускники прошлых лет, спортсмены, участвующие в соревнованиях общероссийского масштаба, или те, кто планирует поступление за границу, если эти мероприятия совпадают с основным этапом ЕГЭ. В этом году досрочно экзамен сдавали 237 человек, 202 из которых – выпускники прошлых лет.

Полина ФИЛАТОВА – первая в этом году ученица, получившая 100 баллов по литературе. Остальные результаты тоже впечатляют: 96 баллов по русскому языку, пятерка по базовой математике. «Думаю, мой опыт подготовки не будет идеальным примером,- улыбается Полина. - Сдавать литературу я решила только в январе. Сходила четыре раза к репетитору, разобралась с критериями, а с 1 марта решала возможные варианты. Еще читала учебник, где подробно разобраны все произведения, которые могут встретиться на экзамене. К английскому не готовилась совсем, так как прошлым летом сдавала IELTS. Базовую математику нам прекрасно преподавали в школе, по ней я получила пятерку. По русскому языку у меня была отличная учительница, которая готовила нас на уроках». Планы на будущее у девушки четко определены: либо изучение авиации за рубежом, либо продюсерский факультет ГИТИСа.

Полина отмечает, что ей понравилась организация экзамена в школах. «Если экзамены один за другим, то в промежутках лучше просто отдыхать,- рекомендует выпускница.- За неделю до первого и самого стрессового экзамена лучше повторить все формулы и задачи. Нельзя пить успокоительные, они сильно затормаживают, тебе кажется, что ты все успеваешь, хотя времени не так много».

На фото: В последние годы процедура сдачи ЕГЭ - стабильная: нововведений здесь не вносят уже третий год подряд.

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Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.