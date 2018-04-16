В Приморье пришла настоящая весна

16 апреля погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, на большей территории без осадков, небольшой дождь возможен только в отдельных районах. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха днем +10...+18°C, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Примгидромет.

Завтра Приморский край окажется в теплом секторе циклона, смещающегося с территории Китая на юг Хабаровского края. Обойдется без осадков. С центральных районов Китая на край будет поступать сухая и теплая воздушная масса. Фон ночных температур будет в основном положительным, +1…+6°C. Днем во вторник в континентальных районах ожидается почти по-летнему теплая погода, воздух здесь прогреется до +15…+22°C. На побережье традиционно будет прохладней, +9…+14°C.

В среду, 18 апреля, в Приморье ожидается погода с переменной облачностью, на севере местами возможен небольшой дождь. В континентальных районах температурный фон существенно не изменится. На побережье могут появится очаги туманов и станет прохладней на 3-5 градусов.

К концу рабочей недели в континентальных районах Приморья температурный фон может повысится до +17…+24°C, а местами в центральных районах края до +25…+28°C.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +11...+14°C, в утренние часы +2...+4°C.

Завтра в краевом центре сохранится переменная облачность и погода без осадков. Ветер перейдет к юго-восточному направлению и усилится. Температура ночью составит +2…+4°C, днем +8…+11°C.

В среду, 18 апреля, во Владивостоке без существенных осадков, местами возможен туман. Свежий юго-восточный ветер. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.