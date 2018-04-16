Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для безопасности приморцев правоохранителей усилят охранниками и народными дружинами
В преддверии праздников Весны и Труда и Дня Победы правоохранительные органы региона усиливают меры безопасности. О готовности сил правопорядка к предстоящим праздникам, доложили на заседании краевой антитеррористической комиссии под председательством врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Приморскому краю Геннадий Оришака, при подготовке к майским праздникам уже проведен большой комплекс мероприятий.
«Среди них – учения и инструктажи личного состава полиции, также разработаны маршруты движения автотранспорта, в том числе и общественного, в местах проведения массовых мероприятий», – рассказал он.
Геннадий Оришака добавил, что перед началом праздничных шествий, все места массового скопления людей обследуют кинологи. Кроме того, будут усилены полицейские подразделения по охране общественного порядка.
Всего, по словам заместителя начальника полиции, в обеспечении безопасности праздничных мероприятий в Приморье планируется задействовать более 3500 сотрудников правоохранительных органов. Также к охране общественного порядка привлекут сотрудников охранных предприятий и народные дружины. Особое внимание уделят охране объектов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для недопущения чрезвычайных ситуаций во время майских праздников.
«Всё должно быть продумано, предусмотрено – здесь мелочей нет, от этого зависит жизнь и здоровье людей», – акцентировал внимание глава региона.
Отметим, несмотря на значительные меры по охране общественного порядка, сотрудники правоохранительных органов призывают приморцев и гостей края проявлять бдительность и соблюдать правила поведения в местах массового скопления людей.
Новости тематики
- В Приморье пришла настоящая весна
- Для безопасности приморцев правоохранителей усилят охранниками и народными дружинами
- Женихи и невесты в Приморье помешались на цифрах
- На Приморье надвигается мощный циклон
- Приморье встречает Светлое Христово Воскресение
- Приморский край скорбит вместе с Кемерово и всей страной
- Бизнес-гороскоп: Рыбам звезды советуют не уподобляться пираньям
- Во Владивостоке объявлен траур по погибшим во время пожара в Кемерово
- В Приморье по электронным визам отдохнули 6,6 тысяч иностранных туристов
- Крымская улица по городу идет...
Новости раздела
- В Приморье пришла настоящая весна
- Для безопасности приморцев правоохранителей усилят охранниками и народными дружинами
- Навигация маломерных судов открылась в Приморье
- Женихи и невесты в Приморье помешались на цифрах
- В Приморье на дельфийские игры приедут почти 1500 человек
- Сиротам дадут по "пятерке"
- Морскому заповеднику исполнилось 40
- Морскому заповеднику исполнилось 40
- Леопардов в Приморье уже больше ста особей
- На всей территории Приморья введен особый противопожарный режим
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сын главы Сахалина открывает свой бизнес в Приморье
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- "Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"
- С 1 мая 2018 года жизнь россиян резко изменится
- Российская армия пришла в движение, в том числе и на Дальнем Востоке
- "Седанка Сити" задает новый формат
- Падение курса рубля пока нечем остановить
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Цены на бензин поднимутся
- Долгострой начинает размораживаться