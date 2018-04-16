Навигация маломерных судов открылась в Приморье

15 апреля на водных объектах Приморского края открывается навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в краевом департаменте гражданской защиты, в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.

«Выход на акватории разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном», – отметили в ведомстве.

Также перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна.

Напомним, в случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей – 101.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.