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Навигация маломерных судов открылась в Приморье
15 апреля на водных объектах Приморского края открывается навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как рассказали в краевом департаменте гражданской защиты, в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.
«Выход на акватории разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном», – отметили в ведомстве.
Также перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна.
Напомним, в случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей – 101.
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