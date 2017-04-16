Православные празднуют Светлое Христово Воскресение

16 апреля 2017 года Церковь празднует Светлое Христово Воскресение. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин направил Пасхальное послание пастырям, монашествующим и всем верным чадам Владивостокской епархии Русской Православной Церкви.

Христос Воскресе!

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, братья и сестры, все благочестивые жители Приморского края!

С любовью о Христе Воскресшем, от всего сердца поздравляю вас и ваших близких с величайшим, досточудным и спасительным праздником Светлого Христова Воскресения и шлю вам, дорогие мои, исполненное духовного ликования пасхальное приветствие «Христос Воскресе»!

Милостию Божией вновь сподобились мы дожить до благословенного и всепобеждающего Праздника праздников и торжества торжеств! Пасхальная радость снова наполняет наши души и сердца неземным светом, придает каждому из нас силы, чтобы жить дальше, совершая благие дела во славу Господа и в утешение ближним.

Христово Воскресение, чудесным образом изменившее сердца апостолов, первых учеников Спасителя, и поныне остается источником неизреченной радости и вдохновения — для нас, живущих в третьем тысячелетии по Рождестве Христовом.

«Христос Воскресе!» — эти дивные слова пасхального приветствия и сегодня льются из уст в уста, от сердца к сердцу по всему Приморскому краю и за его пределы, возвещая о победе жизни над смертью, света над тьмою, добра над злом.

Вся история человечества — это противостояние добра и зла; и, как точно сказал об этом великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, поле этой битвы — сердца людей. В нынешнем, 2017 году мы вспоминаем 100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. В то трагическое для России время тьма едва не помрачила свет: разразившись в 1917 году, революционная катастрофа готова была смести с лица земли Российской все святые устои, всю красоту русской жизни. Мятежники расправились с Монаршей семьей. И вновь, как в начале Бытия, пролилась братская кровь — в Гражданской братоубийственной войне Каины восстали на Авелей, тысячи наших соотечественников вынуждены были покинуть Отчизну, а многие из тех, кто остался, пострадали от репрессий. Русская Церковь претерпела неслыханные по масштабу гонения. Святыни подверглись поруганию. Храмы и обители оказались разрушены — на Дальнем Востоке из сотен храмов устояли единицы. И все эти беззакония умножались долгие годы, а гонимые за веру Христову — обретали венец мученичества.

Мой небесный молитвенник — прославленный в лике святых священномученик Вениамин, митрополит Петроградский, приговоренный богоборческим революционным трибуналом, писал из заточения за несколько дней до расстрела: «Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо».

Пример новомучеников, уповавших на Христа и тем самым сумевших претерпеть тяжелейшие тяготы, свидетельствует, как важно не падать духом! Каждому новому поколению выпадают свои, особенные трудности, свои вызовы. Сегодня это — тревога из-за потери стабильности, утрата нравственных ориентиров, сомнительность информации и переизбыток коммуникации, духовная разобщенность и одиночество в многомиллионном окружении, охлаждение любви в сердцах. Но пример новомучеников напоминает, как важно уповать во всех своих нуждах на Бога, искать, по слову Евангелиста, прежде всего «Царствия Божия и правды Его» (Мф., 6:33), и тогда всё, необходимое для нашей жизни, — приложится нам.

Тем более сейчас, в эти светлые благодатные дни, так важно каждому укрепляться дарами Святой Христовой Пасхи — и через них самому стать опорой для всех нуждающихся и обремененных.

Пример новомучеников также свидетельствует нам, как важно сохранить церковное единство — невзирая на все трудности, кризисы, смущения и кривотолки. Только находясь в лоне Святой Церкви, мы сможем наполнить свою жизнь согласием, любовью и красотой, исцелить вражду и разобщенность, избавиться от уныния и отчаяния, чтобы вместе выйти на путь возрождения и процветания!

Пасха — это победа Христа Спасителя над враждой и ненавистью, это величайшее торжество любви и мира. Ради воскресшего за нас Господа призываю тех, кто еще не проснулся от духовной спячки, продолжавшейся после 1917 года долгие 70 безбожных лет, — сбросить с себя, наконец, бремя неверия, доставшееся по наследству, открыть свои сердца Богу и прийти в храмы!

Не падайте духом, сыны и дочери православные! Воззрите на Образ воскресшего Христа и уразумейте всепобеждающую силу Божию. Присоедините же свою лепту к благому делу духовного возрождения России и родного Приморья. Соработничеством и общей нашей молитвой да восстанут поруганные святыни, утраченные обители отстроятся вновь, а с ними — засияют и храмы наших душ! Изгоним же из них, силой Воскресения Христова, — всякую неправду, вражду, гнев и зависть. Гоните их — из своих сердец, из нашего общества, с земли Российской. А в ваших сердцах, убеленных всепобеждающей благодатью Христова Воскресения, пусть вновь воссияет образ Святой Руси! Той, которую мы утратили сто лет назад. Но вся та мерзость духовного запустения ныне пусть изгладится, сто лет назад Всемилостивый Господь попустил ей случиться — за неверие наше и в назидание потомкам в том, что на противлении Богу построить новый мир — невозможно!

Пусть же весь будущий мир просветится торжеством Воскресения Христова, а мы с вами друг друга обымем и с любовию ко Господу и друг ко другу воскликнем:

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Аминь.

ВЕНИАМИН

Митрополит Владивостокский и Приморский

Пасха Христова 2017 года, г. Владивосток