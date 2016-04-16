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БПК "Адмирал Трибуц" вернется на службу в июле обновленным
Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» вернется в боевой состав ВМФ после ремонта и восстановления технической готовности в июле месяце, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Трибуц" в июле месяце текущего года возвратится в боевой состав Военно-морского флота после проведения ремонта и восстановления технической готовности на предприятии "Дальзавод", и продолжит выполнять задачи в составе Тихоокеанского флота. В настоящее время корабль проходит испытания», говорится в релизе Минобороны.
Сообщается, что в «рамках Гособоронзаказа до 2021 года планируется отправить на ремонт и модернизацию шесть БПК проекта 1155 Северного и Тихоокеанского флотов».
В ходе ремонта «будет проведен большой объем работ по обновлению систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения», - отметили в пресс-службе.
«Большие противолодочные корабли проекта 1155 сегодня составляют основу противолодочных сил ВМФ России и способны действовать в дальней морской и океанской зонах, как одиночно, так и в составе группировок», - говорится в сообщении.
Как сообщала недавно деловая газета «Золотой Рог», в Центре судоремонта «Дальзавод» завершаются работы и по ремонту большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Этот БПК, в частности, будет оснащен ракетным комплексом «Уран», системой управления артиллерией «Багира» и другими новинками. Подробности в материале «Из противолодочника "Маршал Шапошников" сделают универсальный корабль-убийцу».
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