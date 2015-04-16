Ушел из жизни известный приморский ученый Василий Борисович Осипов

После продолжительной болезни на 75-м году жизни ушел из жизни известный ученый, автор десятков научных работ, преподаватель, грамотный руководитель, наставник, почетный работник высшего образования России, заведующий кафедрой математического факультета Дальневосточного федерального университета Василий Борисович Осипов.

Василий Борисович был очень известен в научных и учебных кругах. Он был постоянным участником научных конференций международного уровня.

Василиц Осипов, отличник народного образования и почетный работник высшего образования России, - автор более 50 научных работ, 40 из них вышло в центральной печати, в том числе "Доклады Академии наук", "Известия Академии наук", "Успехи математических наук", "Математические заметки", "Дифференциальные уравнения" и другие. Им разработаны лекционные курсы: "Функциональный анализ", "Линейные операторы и теория интерполяции", "Уравнения с неограниченными операторами", "Ортогональные системы". На протяжении долгих лет он руководил математической кафедрой, был деканом математического факультета. С его подачи в бывшем ДВГУ появился институт математики и компьютерных наук и ряд других кафедр вуза.

За свою плодотворную жизнь он обучил свыше тысячи студентов и помог в создании более 60 дипломных и научных работ. Постоянно руководил проведением школьных и студенческих олимпиад, сотрудничал с дальневосточным отделением Российской академии наук, награжден почетной грамотой администрации Приморского края, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Прощание с Василием Борисовичем Осиповым состоится в понедельник, 20 апреля, в 13:00 в здании ДВФУ по адресу Октябрьская, 27.

Издательская компания "Золотой Рог" приносит свои соболезнования родным и близким Василия Борисовича Осипова.