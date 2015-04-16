www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Ушел из жизни известный приморский ученый Василий Борисович Осипов

16 Апреля 2015, 17:31 | Приморье
После продолжительной болезни на 75-м году жизни ушел из жизни известный ученый, автор десятков научных работ, преподаватель, грамотный руководитель, наставник, почетный работник высшего образования России, заведующий кафедрой математического факультета Дальневосточного федерального университета Василий Борисович Осипов.
 
Василий Борисович был очень известен в научных и учебных кругах. Он был постоянным участником научных конференций международного уровня.
 
Василиц Осипов, отличник народного образования и почетный работник высшего образования России, - автор более 50 научных работ, 40 из них вышло в центральной печати, в том числе "Доклады Академии наук", "Известия Академии наук", "Успехи математических наук", "Математические заметки", "Дифференциальные уравнения" и другие. Им разработаны лекционные курсы: "Функциональный анализ", "Линейные операторы и теория интерполяции", "Уравнения с неограниченными операторами", "Ортогональные системы".  На протяжении долгих лет он руководил математической кафедрой, был деканом математического факультета. С его подачи в бывшем ДВГУ появился институт математики и компьютерных наук и ряд других кафедр вуза.
 
За свою плодотворную жизнь он обучил свыше тысячи студентов и помог в создании более 60 дипломных и научных работ. Постоянно руководил проведением школьных и студенческих олимпиад, сотрудничал с дальневосточным отделением Российской академии наук, награжден почетной грамотой администрации Приморского края, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
Прощание с Василием Борисовичем Осиповым состоится в понедельник, 20 апреля, в 13:00 в здании ДВФУ по адресу Октябрьская, 27.
 
Издательская компания "Золотой Рог" приносит свои соболезнования родным и близким Василия Борисовича Осипова.
 
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru