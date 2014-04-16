Неделю бесплатного "Интерактивного телевидения" предлагает "Ростелеком" жителям Приморья

Приморский филиал «Ростелеком» предлагает всем новым пользователям «Интерактивного телевидения» бесплатно попробовать пакеты каналов и дополнительные услуги в течение 7 дней. Воспользоваться предложением могут все абоненты, подключившиеся после 7 апреля 2014 года.

Для ознакомительного просмотра доступны основные пакеты телеканалов (Популярный, Кино, Спортивный, Детский, Познавательный, Музыкальный), дополнительные пакеты телеканалов (Взрослый, Amedia Premium, HD, Viasat Премиум HD, Наш Футбол), а также уникальный сервис «Управление просмотром».

Услуга «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности. Пользователи услуги могу поставить любую телепередачу на паузу и возобновить просмотр позже. Также можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня. Кроме того, услуга позволяет воспользоваться функцией перемотки. Таким образом, можно формировать телевидение под свои потребности и не зависеть от расписания программ. Даже если абонент не успевает к старту любимой программы, сериала или шоу, то он всегда сможет посмотреть их с начала, а потом даже пересмотреть понравившиеся моменты.

Во время действия акции «7 дней» пользователи смогут увидеть неподключенные основные и дополнительные пакеты и сервис «Управление просмотром» со статусом «Подключено» и информацией о времени ознакомительного периода. В течение 7 дней тарификация услуги будет производиться согласно условий заключенного договора без каких-либо дополнительных платежей. По окончанию действия акции пользователь «Интерактивного телевидения» продолжит получать те пакеты каналов и сервисы, которые были выбраны при оформлении договора.

«Новая акция позволит пользователям «Интерактивного телевидения» в полной мере оценить основные и дополнительные возможности сервиса – сообщает заместитель директора - коммерческий директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Елена Шандова, - В рамках услуги осуществляется вещание более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 каналов в HD-формате. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре. Уверена, что бесплатный ознакомительный период «7 дней» поможет пользователям лучше узнать возможности «Интерактивного телевидения» и определить индивидуальный набор пакетов и сервисов».

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.