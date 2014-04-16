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Жители Приморья прогуливают работу из-за стресса

16 Апреля 2014, 18:35 | Приморье

Опрос приморцев, проведенный службой исследований HeadHunter, показал, что 19% жителей Приморского края регулярно прогуливают работу без уважительной причины.

Начальство обычно обнаруживает каждый третий прогул, а более 40% прогульщиков остаются незамеченными. Наказание за прогул, если он обнаруживается, получают 72% работников. Чаще всего прогульщиков наказывают выговором (34%), штрафом (18%) и даже увольнением (15%).

Не являться на работу без уважительной причины свойственно скорее мужчинам (42% прогуливали хотя бы раз), нежели женщинам (только треть из них прогуливали хотя бы раз в жизни). Самыми злостными прогульщиками стали молодые специалисты – почти каждый второй из них хотя бы однажды работу прогуливал,  а самыми примерными сотрудниками – госслужащие и продавцы магазинов.

Чаще всего работники приморских компаний прогуливают работу из-за стресса или депрессии (46%). Каждого четвертого прогульщика может заставить прогулять работу все, что угодно. Напротив, примерные сотрудники в большинстве своем как не прогуливали, так и не собираются этого делать. Тем не менее 18% из них останутся дома, если вдруг окажутся в депрессивном состоянии, 9% не пойдут на работу, если уедут отдыхать с семьей и 6% пропустят работу, если пойдут гулять с друзьями.

Интересно, что 36% опрошенных, намереваясь прогулять работу, придумывают уважительную причину, а 34% - приукрашивают правду. Немало таких, кто говорит все как есть, – 30%. Любимая отговорка прогульщиков - плохое самочувствие и необходимость обратиться к врачу. Есть и такие, которые разыгрывают целый спектакль, симулируя несуществующую болезнь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: headhunter  опрос 



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