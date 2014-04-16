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Во Владивостоке студенты cошлись в управленческих поединках на карьерном марафоне
Карьерный марафон «Аякс-2014» позволил сократить дистанцию между выпускниками и представителями бизнеса в Приморье
Продемонстрировать работодателям свою готовность к профессиональному старту и сделать шаг на пути к работе свой мечты смогли студенты выпускных курсов ДВФУ в рамках «Карьерного марафона «Аякс-2014», который завершился на прошлой неделе в кампусе на о. Русском. Всего в конкурсе приняли участие около 100 студентов, 12 лучших вышли в финал, а победителем марафона стала пятикурсница Школы естественных наук ДВФУ Диана ПОДОБА.
Конкурсы для выпускников вузов проводятся в Приморье достаточно давно и уже успели доказать свою эффективность и для молодых специалистов, и для работодателей. Но традиционные формы проведения мероприятия сегодня уступают место новым технологиям оценки, которые позволяют выявить лучших из лучших. Участники карьерного марафона «Аякс-2014» прошли через достаточно непростой первичный отбор, потом демонстрировали лидерство, креативность, умение работать в команде в ходе деловых игр. Необычным был и финал конкурса - заключительные состязания между финалистами прошли в формате знаменитых управленческих поединков, автором которых является руководитель Таллиннской школы менеджеров Владимир ТАРАСОВ. Марафонцы сражались парами по олимпийской системе - на выбывание. В итоге абсолютным победителем марафона и обладателем главного приза стала студентка 5-ого курса Школы естественных наук ДВФУ (специальность «Медицинская физика») Диана Подоба. Однако для остальных участников конкурса борьба также не прошла даром - присутствовавшие на поединках работодатели смогли оценить профессиональные и деловые качества выпускников, наиболее перспективных в ближайшем будущем пригласят на собеседование в свои компании.
Организатором марафона выступил Центр развития карьеры ДВФУ совместно с АНО «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» при поддержке Департамента образования и науки Приморья. Со стороны работодателей конкурсантов оценивали представители 14 компаний. Среди них - «Альфа-Банк», «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «Сименс Финанс», ЗАО «Саммит Моторс», ООО «Ратимир», ЗАО «ВТБ-24», ОАО «МТС», региональное отделение общероссийской организации «Деловая Россия», ОАО АКБ «Росбанк», ЗАО «ВНХК», ОАО «Газпромбанк», «Билетур», ОАО «Радиоприбор». Генеральным партнером мероприятия стало ОАО «Ростелеком».
- Материальные призы - не главная цель подобных конкурсов, хотя получить на память полезный подарок, безусловно, приятно. Участие в таких мероприятиях помогает выпускникам оценить собственные силы и возможности, понять, чего же хочет работодатель, какие требования предъявляет к молодым специалистам, - подводит итоги конкурса директор Центра развития карьеры ДВФУ Галина ПОПОВА.
Представители приморских компаний, наблюдавшие в ходе марафона за студентами, также положительно оценивают проведение подобных встреч как для молодых специалистов, так и для работодателей.
- «Ростелеком» - стартовая площадка для карьерного и профессионального роста. От кандидатов на должность, как правило, мы не требуем опыта работы, а анализируем личностные и деловые качества, потенциал будущих специалистов. Сейчас многие компании заинтересованы в привлечении на работу выпускников, и такие конкурсы, как карьерный марафон, дают им эту возможность, - говорит директор по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелеком - Дальний Восток» Елена СИМОНОВА.
- Для нас это был новый и очень полезный опыт. Мы получили возможность оценить студентов не только в формате структурированного интервью, но и увидеть, как они будут действовать в сложных (а иногда конфликтных) ситуациях. Кроме этого, у нас была возможность не только оценить студентов, но и познакомиться с коллегами из других компаний, обсудить различные вопросы взаимодействия, принять активное участие в абсолютно новом для нас виде оценки «Управленческие поединки», - считает главный специалист по подбору персонала ОАО «Альфа-Банк» Надежда КРУШЕВСКАЯ.
- Принимаю участие в подобных мероприятиях не в первый раз, и все больше убеждаюсь, что карьерный марафон - очень важное событие как для студентов-активистов, так и для работодателей, находящихся в поиске «свежих» умов. Главная цель - не выбрать лучшего из лучших, а увидеть потенциал в каждом участнике и понять, будет ли он полезен именно нашей компании, - комментирует конкурс главный специалист по работе с персоналом ЗАО «ВТБ 24» Марина МАШКОВА.
- Участие в подобных конкурсах для студентов - это отличная возможность получить обратную связь, рекомендации и напутствия от опытных сотрудников уважаемых компаний. На этой встрече достигнута еще одна немаловажная цель: сокращена дистанция между студентами и представителями бизнеса - их потенциальными работодателями. Надеемся, что подобные конкурсы будут проводиться регулярно и приобретать все большую популярность, - отметила директор по персоналу ООО «Сименс Финанс» Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
- Очень привлекательный и для студентов, и для работодателей формат мероприятия: интерактивный, позволяющий работодателям понаблюдать за участниками в нестандартных ситуациях. Студентам была представлена отличная возможность в короткий срок раскрыться и проявить весь свой потенциал. В будущем хотелось бы внедрить в марафон элемент прямого общения работодателей и студентов, - подчеркнула менеджер по персоналу филиала ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» во Владивостоке Наталья СЕРГЕЙЧИК.
- Студенты и выпускники - это будущее бизнеса. Карьерные мероприятия позволяют работодателям встретиться с новым поколением, вести открытый диалог лицом к лицу. Вижу нашу задачу в том, чтобы помочь им определиться с траекторией развития карьеры, дать возможность попробовать себя в разных ролях, показать серьезное отношение к оценке потенциальных сотрудников. Мероприятие получилось очень динамичным, а управленческие поединки, игры и упражнения в программе ассессмент-центра предоставили студентам уникальную возможность проявлять креативность, лидерство, ориентацию на успех, тренировать навыки работы в команде, - считает заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Ратимир» Ирина ЛОБАНОВА.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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