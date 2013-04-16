Бизнес-гороскоп: Тельцам придется биться рогами об стенку

Гороскоп с 15 по 21 апреля

Овен. Овнов на этой неделе может ждать много препятствий на работе. Также могут возрасти и внутренние сомнения в целесообразности тех или иных действий, из-за чего эффективно вести дела будет затруднительно. Будьте осмотрительнее при работе с техникой и механизмами: высока вероятность производственного травматизма.

Телец. Неделя складывается достаточно непросто для Тельцов, работающих в плотном контакте с деловыми партнерами или вовлеченных в переговорный процесс. В делах, связанных с партнерским сотрудничеством, могут возникнуть преграды. Возможно, от каких-то договоренностей придется отказаться.

Близнецы. На этой неделе на работе может наблюдаться нестабильность во взаимоотношениях между начальством и подчиненными. Последние вряд ли будут пользоваться поддержкой руководства. В свою очередь тем, кто занимает высокие должности, с трудом удастся довести свои решения до исполнения.

Рак. У Раков неделя может быть связана с осложнениями в делах, требующих глубоких профессиональных познаний. Нежелательно в этот период сдавать экзамены или проходить собеседование с потенциальным работодателем. В карьере может не состояться обещанное назначение на новую должность.

Лев. У Львов на этой неделе могут усилиться финансовые трудности, в том числе связанные с получением банковских ссуд или покупкой товаров в кредит. Старайтесь решать денежные проблемы самостоятельно, не брать недостающие средства в долг. В учебе рекомендуется больше времени уделять повторению пройденного материала.

Дева. Девам на этой неделе стоит приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить имеющиеся деловые связи. В этот период вероятны напряженные моменты во взаимодействии с клиентами и партнерами, особенно с понедельника по среду. Воздержитесь от командировок и заключения рискованных торговых сделок.

Весы. Для успешной профессиональной деятельности Весам необходимо установить гармоничные отношения с коллегами. Но как раз с этим и могут возникнуть сложности. Старайтесь не высказывать критических замечаний в адрес других сотрудников, даже если заметите их ошибки.

Скорпион. Скорпионам в этот день будет нелегко начать новый проект. Возможно, вас будут терзать сомнения в правильности своих действий. Рекомендуется не торопиться с начинаниями, еще раз все хорошо проверьте. В эти сутки не исключены частые поломки компьютерной техники.

Стрелец. Стрельцы творческих профессий на этой неделе могут столкнуться с препятствиями в работе. Кто-то или что-то может мешать вам в реализации планов, причем не во всех случаях удастся определить источник неприятностей. Сосредоточьтесь на текущих делах, они пройдут успешнее.

Козерог. Козерогам звезды советуют отдавать предпочтение индивидуальным видам деятельности. Работая в составе коллектива, вам вряд ли удастся добиться желаемого взаимопонимания с коллегами. Непросто могут складываться отношения у студентов с однокурсниками и преподавателями.

Водолей. У Водолеев на той неделе могут возникнуть осложнения при выполнении плановых заданий. Возрастает риск несоблюдения дедлайнов из-за технических неполадок. Также возможны задержки с оплатой за выполненные проекты. При работе с информацией постарайтесь быть предельно внимательными, чтобы избежать ошибок.

Рыбы. В первой половине недели Рыбам следует быть внимательнее в учебе и работе с документами. У студентов могут возникнуть серьезные затруднения в понимании учебного материала. Между тем работа, связанная не с интеллектуальным, а с физическим трудом, пройдет без осложнений.

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