Педагогам Приморья предлагают обучить школьников раздельному сбору отходов

Всероссийский проект экокласс.рф приглашает учителей Приморья провести экологические уроки серии “Разделяй с нами” для школьников 7-11 классов. Цель уроков - в интерактивной и увлекательной форме показать системные способы решения проблемы мусора и вовлечь школьников в раздельный сбор отходов. Учителя могут провести урок в своих классах, бесплатно скачав материалы для проведения занятия на сайте http://разделяйснами.рф.

“После регистрации на сайте www.разделяйснами.рф учителя получают доступ к материалам для проведения занятия: методическому и видеогиду, анимированной презентации и красочным материалам для выполнения интерактивных заданий. После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии с лучшими фотографиями, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы”, - рассказывает Эльвира Зинатуллина, координатор экоурока “Разделяй с нами”.

Первый урок “Разделяй с нами” знакомит с понятиями раздельного сбора и переработки отходов, дает понимание, что каждый человек может предпринять для решения проблемы мусора.

Второй урок “Разделяй с нами” знакомитс мировым опытом в сфере обращения с отходами, технологиями переработки вторсырья и простыми экопривычками для сокращения отходов в быту.

Третий урок “Разделяй с нами”знакомит с основными принципами жизни в стиле «ноль отходов» и способами дарить вещам вторую жизнь.

В уроках “Разделяй с нами” уже приняли участие около 700 000 школьников по всей стране.

На образовательном портале Экокласс.рф собрано 15 общероссийских экологических уроков. На портале зарегистрированы и проводят экоуроки 37 тысяч учителей, в уроках приняли участие более 2 млн школьников из всех регионов России и 8-ми стран СНГ. В 2018 году среди педагогов, зарегистрированных на портале “Экокласс”, движение ЭКА проведет конкурс на звание “Экоучитель года”.

Газета "Золотой Рог", Владивосток