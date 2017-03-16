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Спасателей Приморья призывают пройти лесопожарный период с наименьшими потерями

16 Марта 2017, 17:15 | Приморье

Эту задачу на прошедшем форуме озвучил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Форум посвящался эффективности полномочий в области лесных отношений субъектами России в 2016 году и задачам на текущий год. Находясь в рабочей поездке по Приморскому краю, руководитель Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России принял участие в совещании и сделал доклад о необходимости действенных, а не формальных профилактических мер.

«Прежде всего, это организация всестороннего и непрерывного мониторинга территории для своевременного обнаружения возгораний в природной среде и незамедлительное реагирование на происшествие. Своевременное введение на территориях особого противопожарного режима и режима «Чрезвычайная ситуация», а также выявление и пресечение требований российского законодательства в области пожарной безопасности всеми надзорными ведомствами», - сказал Сергей Диденко.

Также начальник Сибирского регионального центра МЧС, предложил создать в регионах институт сельских старост, которые в отдалённых населённых пунктах, фактически, являются «глазами» и «ушами» органов исполнительной власти, и тесное взаимодействие старост с муниципальными едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС), состояние которых должно соответствовать установленным стандартам. А ЕДДС, в свою очередь, на короткой связи со всеми диспетчерскими и дежурными службами региональных, федеральных, ведомственных структур, и, прежде всего, с оперативными подразделениями МЧС России.

Добавим, что на территории ДФО из 9 субъектов 5 горят практически ежегодно - Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская области, Якутия.

Иван КРЫШАН.

Фото – МЧС России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пожары  безопасность 



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