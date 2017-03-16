Рейнджеры из Приморья и Хабаровского края выступили на соревнованиях в Китае

В городе Дуннин, КНР, состоялись II соревнования инспекторов особо охраняемых природных территорий в ареале амурского тигра. Помимо команд из Китая, при поддержке WWF России в них приняли участие и дальневосточники, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

II соревнования рейнджеров в ареале амурского тигра состоялись 8-10 марта в городе Дуннин, лесхоз Дуннин, провинции Хэйлунцзян. Среди организаторов мероприятия – Государственная лесная служба КНР (SFA), Генеральное бюро лесной промышленности провинции Хэйлунцзян, Департаменты лесного хозяйства провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Тигриная Инициатива (TAI).

Мероприятие собрало около 160 участников. В соревнования приняли участие 12 команд китайских рейнджеров из ООПТ провинции Цзилинь: природного резервата Хуанихэ, национального заповедника Чанбайшань, заповедника Хунчунь, лесхозов Хуньчунь, Дасингоу, Ванцин, и из провинции Хейлунцзян: заповедника Дацзяхэ, лесхозов Суйян, Мулин, Джунянджань, Шеншань и Дунцзинчен.

При поддержке WWF России на соревнования приехали и две команды рейнджеров из Приморского и Хабаровского краев. Российские команды были представлены инспекторами Департамента охотнадзора Приморского края (Валерий Яшметов, Дмитрий Суханов и Евгений Гребенников) и инспекторами ФГБУ «Заповедное Приамурье» (Константин Шайдуров – Большехехцирский заповедник, Антон Остапенко – Анюйский национальный парк, Ирина Жирикова – Комсомольский заповедник).

«В Год особо охраняемых природных территорий участие в Международных соревнованиях рейнджеров – это и награда лучшим сотрудникам природоохранных структур, и возможность повышения квалификации. В соревнованиях приняли участие сотрудники ООПТ, расположенных ареале амурского тигра из России и Китая. Для этой редкой кошки, в отличие от человека, не существует государственных границ, поэтому очень важно обмениваться опытом работы и понимать, как осуществляется охрана не только в своей, но и в соседней стране, – говорит к.б.н. Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока. – В сентябре 2017 года подобные соревнования между федеральными особо охраняемыми природными территориями Амурского экорегиона, с участием одной команды из Китая, пройдут в Хабаровске».

В Дуннине российские команды соревновались только в полевом этапе, где блестяще себя проявили и не уступили по профессиональным навыкам китайским коллегам. Полевой этап соревнований включал ряд испытаний: ориентирование в лесу при помощи GPS, установка фотоловушки, ведение дневника наблюдений, фиксирование следов диких животных и присутствия браконьеров, снятие импровизированных браконьерских петель. Российские инспекторы исследовали квадрат в лесу площадью 1х1 км. Как отмечает А.Барма, в связи с тем, что в прошлом году, на таких же соревнованиях, инспекторы из России выступили просто блестяще, обогнав китайские команды, в этом году организаторы приготовили для них сюрприз. Петли, которые надо быто найти и снять, были настолько разбросаны в квадрате, что выполняя эти задания, наши ребята прошли около 8 километров – в три раза больше, чем китайские рейнджеры.

«Впечатления от соревнований самые положительные. Китайские коллеги очень доброжелательные и интересуются нашей работой. В лесу присутствует косуля, кабан, белки. Мы не видели много следов животных, больших троп. Для тигра кормовая база маловата в том районе, где мы соревновались. Было бы хорошо проводить подобные мероприятия в России. Такие встречи, связанные с профессиональной работой, очень важны. Интересно было узнать, что китайские рейнджеры используют очень удобные в установке фотоловушки, где изображение сразу же отражается на лицевом экране», – делится впечатлениями Валерий Яшметов, специалист-эксперт Департамента охотнадзора Приморского края.

«Мероприятие впечатлило. Мы приехали на соревнования показать себя и посмотреть на работу китайских коллег. Специфика работы, что у нас, что у них, в принципе, одинаковая. Основное отличие заключается в том, что в лесу мы встречаемся с вооруженными браконьерами, и ситуация порой может быть опасной. В Китае основная проблема – с установкой браконьерских петель. Очень полезно было посмотреть и понять, как работают наши соседи. Мы должны не забывать, что на территории России, в наших полях и лесах, сейчас находится много китайских граждан, и нам приходится с ними встречаться. Сейчас мы узнали, что у них основные средства добывания — это петли. Поэтому мы должны иметь в виду, что они могут и в России установить петлю на кабана, например. Необходимо взять это на вооружение и уделять этому внимание при работе на нашей территории», – говорит Дмитрий Суханов, специалист-эксперт Департамента охотнадзора Приморского края.

В общем зачете, включающем теоретический и практический этапы, места распределились следующим образом: 1 место – лесхоз Хуньчунь, 2 место - лесхоз Суйян, 3 место - природный резерват Хуанихэ. Соревнования эффективно содействовали обмену опытом между инспекторами, что поможет заложить основу для восстановления численности амурских тигров и их среды обитания.

Первые соревнования рейнджеров в местах обитания амурского тигра были успешно проведены в марте 2016 года, департаментами лесного хозяйства трех провинций и двенадцатью лесных бюро. Мероприятие получило большую поддержку со стороны Государственного управления лесного хозяйства КНР (SFA), а также вызывало большой интерес к работе инспекторов у общественности.

На фото: Анна Барма (WWF России) с командой ФГБУ Заповедное Приамурье.