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Выпускные вечера в Приморье продлятся неделю
Неделя выпускных вечеров в Приморском крае пройдёт с 23 по 29 июня. Одиннадцатый класс в этом году окончат 9,5 тысяч ребят, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии по организации единого государственного экзамена. Представитель департамента образования и науки Юлия Горностаева сообщила, что первыми – 23 июня – со школой попрощаются выпускники Лесозаводска, Партизанска, Уссурийска, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Черниговского, части Пожарского, Чугуевского, Красноармейского районов.
«24 июня выпускной отметят во Владивостоке, Дальнереченске, Находке, а также в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Спасском, Хорольском, Тернейском, Яковлевском, Надеждинском, Ольгинском районах, ряде населённых пунктов Пожарского, Красноармейского Чугуевского районов», – отметила она.
Арсеньев, Артём, Михайловский район отметят выпускной 25 июня. Дальнегорск и Шкотовский район – 27 июня. Завершится праздничная неделя 29 июня в Анучинском районе.
«Массовые мероприятия для выпускников на сегодняшний день уже запланировали в Арсеньеве, Дальнереченске, Партизанске, Анучинском, Партизанском, пограничном и Хасанском районах», – добавила Юлия Горностаева.
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