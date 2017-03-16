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Фотопроект "Посмотри на Владивосток *2016" зовет в школу
Впервые в проекте «Посмотри на Владивосток *2016» заявлена специальная номинация «Школа»
В день рождения Владивостока, 2 июля, выставка «Посмотри на Владивосток *2016» откроется в залах Музея современного искусства «АртЭтаж» на Океанском проспекте. На выставке будет представлено 157 фотографий – ведь именно столько лет исполняется городу в этом году, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер проекта.
В составе жюри проекта «Посмотри на Владивосток *2016» работают: искусствовед Наталия Толстая (Москва), признанный в мире фотограф Рльф Гобитс (Лондон), арт-критик Александр Лобычев (Владивосток), автор проекта «РусПрессФото» Василий Прудников, преподаватель Нью-Йоркского института фотографии Андрей Пашис (Новосибирск), главный хранитель фондов Музея имени Арсеньева Нина Керчелаева (Владивосток), фотохудожник Михаил Павин (Владивосток), писатель Василий Авченко (Владивосток), издатель Шаши Мартынова (Москва), дизайнер Сергей Лицуков (Владивосток), профессор Вашингтонского государственного университета Биргитта Ингемансон (Пулман), фотограф и путешественник Виталий Берков (Владивосток), культуролог Марина Тараканова (Минск), архитектор Алексей Лаптев (Владивосток), фотограф Елена Мельникова (Владивосток).
Оргкомитет приглашает жителей Владивостока выставить свои фотографии на спецноминацию «Школа». Прием фотографий идет до 31 марта: принять участие в конкурсе может каждый, в чьем архиве за прошлый год есть снимки школьной тематики. Дайте им шанс быть выбранными для представления на городской фотовыставке и в специальном альбоме! Это могут быть различные фотографии: репортажные – о школьных событиях; панорамные – с видом Школы; портретные – про Школьников и Учителей; интерьерные – из учебных классов и школьных коридоров, из Учительской и кабинета директора Школы; предметные – демонстрирующие школьное оборудование и школьные принадлежности.
Всего в проекте семь номинаций: «Архитектура», «Повседневность», «Море», «События», «Портрет», «Транспорт» и, да, «Школа»!
Каждый автор может предоставить 5 своих фотографий. В случае их выбора участниками жюри – автор получит в подарок фотоальбом, где будет опубликован его снимок.
Сделайте подарок себе и Владивостоку!
Для участия в конкурсе – нужно зарегистрироваться на сайте проекта www.LookAtVladivostok.ru и добавить фотографии через личный кабинет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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