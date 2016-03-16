"Час Земли" в России одним из первых встретит Дальний Восток

До «Часа Земли» осталось три дня. Эта крупнейшая в мире экологическая акция, инициированная Всемирным фондом дикой природы (WWF), состоится 19 марта в 20:30. Главная ее тема - экологический след, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Час Земли - это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Таким образом экологи призывают изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию, тепло, воду и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов. Ведь цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Акция — это символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе, рассказали "Золотому Рогу" в пресслужбе Амурского филиала WWF России.

Досье "Золотого Рога": Первый Час Земли организовал в 2007 году WWF Австралии. Акция имела огромный успех: в ней приняли участие более 2 млн человек. Уже на следующий год к Часу Земли присоединились 35 стран мира. Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, более 170 стран и около 7000 городов. В этом году мероприятие состоится в десятый раз. В России, где Час Земли проводится с 2009 года, в акции принимают участие от 16 до 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной Площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 100 других известных по всей стране московских зданий. Такой размах акции в столице возможен благодаря поддержке Администрации президента, Минприроды и департамента природопользования правительства Москвы. В ней участвуют более 120 городов России.

На Дальнем Востоке приглашение присоединиться к Часу Земли Амурский филиал WWF России направил губернаторам Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, главам городских округов и муниципальных районов Приморья, директорам всех заповедников и национальных парков, расположенных в бассейне Амура, и общественным организациям.

Уже получена первая информация о том, как встретят Час Земли на этом краю России.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, столица Приморья в субботу, 19 марта, присоединится к международной акции «Час Земли», организатором которой является Всемирный фонд дикой природы (WWF). В рамках этой глобальной экологической акции в городе с 20.30 до 21.30 будет отключено освещение главной телевышки и архитектурной подсветки здания Почты России (ул. Верхнепортовая, 2). Как сообщили в МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», на остальные городские объекты свет будет подаваться без перебоев.

Управление природопользования и охраны окружающей среды администрации Владивостока предлагает всем горожанам в знак неравнодушия к будущему планеты внести свой вклад в защиту окружающей среды и поддержать акцию Час Земли – выключить на час свет и бытовые электроприборы.

«Это мероприятие преследует благую цель — бережно относиться к ограниченным природным ресурсам, уменьшать их потребление и, тем самым, влиять на улучшение экологической ситуации», - рассказал заместитель начальника управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Владивостока Антон Бибиков.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Владивостока" присоединилась к акции WWF «Час Земли»: экологические уроки пройдут 17 и 18 марта на базах школ №21 и №66. "Час Земли - самая массовая акция в истории человечества! Это общественный призыв к решительным мерам по улучшению экологической ситуации во всем мире!", - говорит руководитель программы Алексей Фомкин.

В субботу, 19 марта, с 20:30 до 21:30 беговой клуб RunDNSRun приглашает всех поддержать Час Земли забегом с фонариками! Сбор участников забега – во Владивостоке на Набережной Цесаревича, старт – в 20.30. «Владивосток – один из первых городов, который начнет эту крупнейшую экологическую эстафету в честь Планеты. Зажги своей позитивной энергией - и Красноярск, Новосибирск, Пермь, Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, Рига и другие города продолжат эстафету. Присоединяйся, и может именно твоя пара быстрых ног позволит нам всем охватить расстояние, равное Экватору!», - призывает один из участников забега во Владивостоке, координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.

В этот же вечер, 19 марта, ровно в 19:30 все велосипедисты города приедут на кольцо фуникулера, чтобы светом своих фонариков и огоньков засветить Владивосток и просто классно прокатиться на первом в этом теплом сезоне массовом веломероприятии! Все желающие могут принять участие во Всероссийском велофлешмобе «Велосветлячки» в поддержку крупнейшей международной экологической акции WWF «Час Земли».

«Традиционно мы поддерживаем Час Земли пропагандой использования велосипеда как экологического вида транспорта. И для того, чтобы это было ярко и красиво, мы призываем всех украшать себя и свои велосипеды огоньками и фонариками, превратившись таким образом в велосветлячков. Становясь максимально ярким и заметным, велосипедист еще и повышает свою безопасность на дороге. Наш лозунг - «Велосветлячки - это ярко, безопасно и экологично!», - говорит Алексей Корзов, один руководителей движения «ВелоДом» во Владивостоке. Это мероприятие поддержало Управление по делам молодежи администрации Владивостока, к велосветлячкам краевого центра приедут на Час Земли коллеги из Артема, подобный велопробег состоится и в приморском Арсеньеве.

Впервые в Час Земли «Велосветлячки» проедут и по улицам Хабаровска. В дальневосточной столице акция стартует 19 марта в 20:30 на Комсомольской площади. Флешмоб посвящён международной экологической акции «Час Земли» и является пропагандой использования велосипеда как экологического вида транспорта. «Мы пока ожидаем от 50 до 70 человек, но многое зависит от погоды. Если всё будет хорошо, то не исключается и большее количество участников. В основном информация расходится с помощью социальных сетей. Всё световое оборудование должно быть своё. Маршрут для движения колонны уже определён: Комсомольская площадь — улица Ленинградская — улица Ленина — Площадь Славы. В зависимости от состояния участников можем поехать до арены «Ерофей», — рассказала организатор флешмоба Наталья Самончик.

Марафон, посвящённый Часу Земли, пройдёт в Хабаровске, и в другом формате: в этом городе акцию поддержал проект «Тёмная комната», который уже несколько месяцев регулярно организует мероприятия в полной темноте. 19 марта посетители «Тёмной комнаты» смогут принять участие сразу в нескольких мини-мероприятиях: научиться играть на барабанах, порисовать, поиграть в игры и послушать живую музыку с завязанными глазами. «Акция «Час Земли» восхищает своей массовостью и радует единством, завораживает красотой идеи и заставляет задуматься о важном. Кроме того, это прекрасная возможность провести вечер необычно и ощутить привычные вещи по-новому. Очень хотелось бы, чтобы больше заведений и клубов города присоединялись к нашему марафону, и чтобы со временем он вышел за пределы нашей площадки», - говорит автор проекта Любовь Кутузова. Записаться на мероприятие «Тёмная комната и Час Земли» можно в группе в фейсбуке.

А в Благовещенске впервые к Часу Земли 19 марта присоединится велотуристический клуб "Два колеса". Как сообщила организатор клуба Оксана Андрющенко, в велопробеге планируют принять участие более 20 велосипедистов. Они проедут порядка 20 километров по улицам Благовещенска. «Старт - в 20.30 от площади Ленина по набережной Амура. Катаемся вдоль двух границ - России и Китая 5-7 километров. Затем едем вдоль двух центральных улиц города - Калинина и 50-летия Октября», - добавляет член клуба, журналист газеты «Амурская правда» Варвара Сиянова.

В рамках Всемирной акции «Час Земли» студенческая Дружина охраны природы «Барс» совместно с АмурСоЭС при поддержке WWF России на сайте Благовещенского государственного педагогического университета запустила викторину, посвященную Дню борьбы с плотинами, который отмечался 14 марта. А 19 марта в 19:00 ДОП«Барс» приглашает студентов и преподавателей в Амурскую областную научную библиотеку имени Н.Н. Муравьева-Амурского на праздничное мероприятие, посвященное Часу Земли. «Среди тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины про ГЭС на Амуре, будут разыграно 9 призов - футболки, кружки и flash-карты с логотипом Часа Земли», - рассказывает Марьяна Зайнутдинова, командир дружины «Барс». - В программе: концерт, викторина, веселые игры, призы и масса позитивных эмоций!»

В приморском Партизанске проведение Часа Земли поддержал отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды администрации Партизанского городского округа. Здесь с использованием информации, размещенной на сайте WWF России, запланировано проведение теста по экологическому следу «Кто ты для Планеты? 7 шагов к сохранению Планеты» и просмотр фильмов о природе, полученных от Амурского филиала WWF России: «HOME», «Пятнистая семейка», «Амурский тигр в третьем тысячелетии», «Тайны Уссурийского заповедника». Эти же видеофильмы отправлены и в Советскую Гавань по запросу Ботчинского заповедника.

Специально к Часу Земли Всемирный фонд дикой природы запустил сайт, на котором можно получить больше информации об акции и том, как принять в ней участие. Кроме того, на сайте wwf.ru/60 можно пройти развлекательный тест о воздействии человека на природу. Все, кто пройдут тест, получат советы Фонда о том, как изменить свои ежедневные привычки, чтобы помочь Земле.

«До Часа Земли осталось 3 дня, и еще не поздно присоединиться к акции. В этот день, 19 марта, каждый может стать эко-героем! Вы можете использовать информацию о мероприятиях, которые уже планируются в вашем городе или поселке, а можете придумать что-то свое. Ведь тема Часа Земли в этом году близка каждому как никогда – экологический след, который человек отставляет на планете. А для того, чтобы ваше мероприятие вошло в общую эко-копилку данных о проведении Часа Земли в России и стало доступно СМИ – не забывайте сообщить о нем нам, в WWF России. Мы ждем эту информацию по адресу YFomenko@wwf.ru», - говорит координатор акции в бассейне Амура, ведущий специалист отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России Юлия Фоменко.

Ежегодно в рамках Часа Земли WWF России призывает своих сторонников обратить внимание на актуальные проблемы охраны окружающей среды. Так, в 2015 году Фонд призывал заморозить экологически небезопасные и дорогостоящие нефтегазовые проекты на арктическом шельфе. Годом ранее WWF России просил помочь редким животным: снежному барсу, дальневосточному леопарду, амурскому тигру, зубру и белому медведю. В 2013 году Фонд призывал оставить подписи под инициативой введения нового закона о защите морей, и вскоре этот документ был принят правительством. В этом году главная тема акции в России - экологический след.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.