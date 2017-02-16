Опыт борьбы с браконьерами в Приморье понравился самому Путину

По поручению Президента РФ опыт Департамента охотничьего надзора Приморского края в организации работы оперативных антибраконьерских бригад тиражируется на всю страну, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В Приморье состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы краевой службы охотнадзора за минувший год. В 2016 году сотрудниками Департамента и подведомственной ему Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ было выявлено 2533 нарушения в области охраны природы, изъято 174 орудия административного правонарушения, в т.ч. 112 ружей, а также 129 копытных животных, добытых незаконным путём. следственные органы передано 26 материалов для возбуждения уголовных дел, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

В целом результат работы Департамента охотничьего надзора по некоторым показателям значительно увеличен. И это связано, в первую очередь, с качественным улучшением работы Приморского охотнадзора. Например, в 2016 году был лишён права охоты 61 человек, что практически в два с лишним раза больше по сравнению с 2015 годом, когда данному наказанию подверглись 29 горе-охотников. А, как показывает практика, сейчас это наиболее действенная мера в борьбе с браконьерством.

«Не так давно, в январе, в Министерстве природных резусов и экологии России проводилось совещание, специально посвящённое опыту работы оперативных групп госохотнадзора в Приморье. Новый руководитель Департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов, имеющий 30-летний стаж работы в этой сфере и полгода возглавляющий в крае данную структуру, докладывал о формировании и деятельности оперативных групп. Сейчас на этом примере готовится циркуляр для распространения по всем охотнадзорам России. Именно об этом шла речь в перечне поручений Президента РФ от 08.12 2016 года по вопросам охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов. Таким образом, Департамент охотнадзора Приморья становится лидером, на которого равняются в стране, чему я, лично, искренне рад. Это означает, что усилия государства и общественных природоохранных организаций, в том числе WWF России, помогли организовать в местах обитания тигра и леопарда лучшую службу охотничьего надзора, которая дает достойный отпор браконьерам, и наши редкие кошки могут чувствовать себя в безопасности», – говорит руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Специалисты Департамента охотнадзора Приморского края активно занимаются работой с охотпользователями. И это является серьезным приоритетом: есть понимание того, что только развитые и устойчивые охотхозяйства способны гарантировать выживание редких видов животных и обеспечить охотников необходимыми ресурсами для охоты. Именно поэтому важнейшим направлением работы Департамента становится разработка Стратегии развития охотничьего хозяйства в Приморском крае и регулирование процессов устойчивого охотпользования механизмами «параметров охоты», предусмотренными Законом об охоте.

В 2016 году специально созданной группой Департамента охотнадзора Приморского края по конфликтным животным было отработано 35 сообщений по проблемам, связанным с крупными хищниками, ситуации взяты под контроль и минимизированы. По специальным разрешениям было отловлено 4 тигра, один из которых уже возвращен в дикую природу, выпуск ещё одного полосатого хищника состоится в ближайшее время.

«В целом надо признать работу госохотнадзора Приморского края эффективной и грамотной. Хотя буду критичен – нам есть ещё над чем работать. Надо модернизовать конфликтные группы, усилить свое присутствие на севере ареала амурского тигра, где не хватает специалистов. Необходимо больше информации выдавать в СМИ – как антибраконьерской направленности, так и познавательной, например, о животных, которые обитают у нас в крае. Существует острая необходимость работы с молодежью, особенно с охотниками. От себя лично и коллектива выражу особую благодарность Центру «Амурский тигр» и WWF России за необходимую и своевременную поддержку нашей работы», – комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Сохраняя места обитания и кормовую базу амурского тигра, охотнадзор получает активную поддержку WWF России и Центра «Амурский тигр». Этими организациями проводятся специальные образовательные семинары по совершенствованию знаний и навыков охотинспекторов в области юриспруденции, психологии, биологии и охотоведения.

«Благодарим всех сотрудников службы охотнадзора за их деятельность. Им удается не снижать темпов работы – основные показатели на уровне прошлого года, а некоторые выше. Просматривается тенденция: количество рейдов растет, а количество привлекаемых к ответственности лиц снижается – это говорит об общем снижении уровня браконьерства. Отдельно отметим усилия по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком, благодаря действиями сотрудников специальных групп спасена не одна жизнь хищников. Тем не менее мы видим, где ещё нужно нам приложить усилия, и в этом году продолжим поддерживать работу охотнадзора. Мы приступаем к созданию сети научно-природоохранных станций, расположенных равномерно по ареалу амурского тигра, преимущественно в проблемных участках. Появление таких «остановочных» пунктов существенно облегчит работу оперативных групп», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Работа службы охотничьего надзора Приморского края поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России.

На фото: Идет подкормка копытных. Фото Паавел Фоменко,WWF России.