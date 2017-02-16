Приморцы активно вооружаются

В январе на многих информационных порталах появилось сообщение о том, что эксперты Росгвардии готовят пакет документов, который изменит правила оборота гражданского оружия, находящегося на руках у населения. В центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Приморскому краю такую информацию не подтвердили. Однако корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» узнал о некоторых изменениях в правилах оборота гражданского оружия.

Одним из нововведений является изменение порядка получения медицинского освидетельствования: теперь, чтобы получить на руки оружие, человеку придется пройти тест на отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ и их метаболитов. Остальные документы для получения лицензии и разрешения на приобретение оружия остались прежними: свидетельство о прохождении курса подготовки по правилам безопасного обращения с оружием и приобретении навыков безопасного обращения с оружием и охотничий билет для охотников, также по месту жительства необходимо обеспечить условия хранения оружия (металлический или из иных высокопрочных материалов сейф).

Фильтр для наркоманов

Еще одно дополнение связано со сроком действия медицинского заключения, теперь установлен конкретный срок действия медсправки – один год. Осмотр врачом - психиатром или наркологом - осуществляется только в государственных или муниципальных медицинских учреждениях по месту жительства или месту пребывания человека. Тест на наркотики проводится за счет самого человека.

«Уверен, что для владельцев оружия процесс получения разрешительных документов или их продления никак не усложнился. Зато с новыми поправками у нас появилась фильтрация людей, минимизирован фактор получения разрешения на владение оружием наркоманом», - сказал заместитель начальника управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Приморскому краю подполковник полиции Виталий БАЧКИН.

Еще одним нововведением для выдачи лицензии на приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматика) стало повышение возраста с 18 до 21 года. На остальные виды оружия лицензии на приобретение выдается с 18 лет, кроме нарезного охотничьего оружия, для приобретения которого необходимо владеть гладкоствольным охотничьим оружием не менее 5 лет.

Как сказали специалисты, порядок получения документов на любой из видов лицензированного оружия не имеет существенных различий.

Когда нужна лицензия

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях, – это спортивное, охотничье, сигнальное, холодное клинковое оружие и те виды, которые используются в культурных и образовательных целях.

По лицензиям приобретаются газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное оружие ограниченного поражения, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие как в целях самообороны, так и для охоты, огнестрельное с нарезным стволом и пневматическое с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм.

В 2016 году приобрести травматическое оружие решили более 2 тыс. человек. Как рассказали в Росгвардии, наименьшей популярностью среди приморцев пользуются газовые пистолеты. В прошлом году было выдано порядка 600 лицензий, в основном на замену тех, сроки действия которых истекли.

А вот что касается охотничьего оружия, то, по словам специалистов, в крае становится все больше людей, которые хотели бы им обзавестись. В 2016 году около 10 тыс. человек получили лицензии на приобретение охотничьего оружия. Из них на нарезное охотничье оружие, как сообщили в Росгвардии, было выдано 3,4 тыс. лицензий, на гладкоствольное оружие - более 6 тыс. лицензий.

В настоящее время у жителей Приморского края находится более 69 тыс. гладкоствольных ружей, а нарезного оружия – порядка 30 тыс. Таким образом, каждый второй охотник края имеет нарезное оружие.

В то же время, по словам Виталия Бачкина, возросло количество добровольного отказа граждан от оружия, так в Приморском крае в 2016 году сдали оружие на утилизацию более 1,5 тыс. человек, в основном это травматическое и газовое оружие. Связано это в большей степени с необходимостью прохождения раз в 5 лет проверки знания правил и навыков безопасного обращения с оружием, которое ввели в 2012 году. Добавим, что если нарушить правила хранения оружия, то владелец может понести административную ответственность и заплатить штраф до двух тысяч рублей либо лишиться права на приобретение и хранения оружия от полугода до года.

Специалисты напомнили, что разрешение на приобретение и хранение оружия выдается на 5 лет. Продлить разрешение или получить новое можно через единый портал «Госуслуги».

Охолощенное оружие

Без лицензии можно приобрести пневматические пистолеты и ружья с дульной энергией до 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм, длинноствольное одноствольное старинное (антикварное) огнестрельное оружие, а также электрошокеры, газовые баллончики и списанное оружие (охолощенное). На покупку всех этих видов не понадобится разрешение, достаточно будет предъявить в магазине паспорт.

Охолощенное оружие – это списанное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела обычной пулей. Предназначено оно для использования в культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела.

И все-таки именно оно, а также возможность купить списанное оружие в интернете вызывают у специалистов тревогу. По словам Виталия Бачкина, многие россияне считают, что стрельба из охолощенного оружия не является опасной и стрелявшему ничто не должно грозить, однако стрелок из охолощенного оружия подвергает себя и окружающих опасности. Стрельба из такого оружия вызывает страх у прохожих, а любой сотрудник полиции, заметивший такого стрелка, может применить свое боевое оружие на поражение.

Человек, применивший охолощенное оружие в городе или на месте скопления людей, может быть привлечен к административной или уголовной ответственности за хулиганство. А хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

В рамках исполнения постановления губернатора Приморского края гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы к нему в органы внутренних дел, выплачивается денежное вознаграждение. При этом гражданин освобождается от ответственности.

Иван КРЫШАН.