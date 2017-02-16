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В Приморье тигрица Принцесса получила от чемпиона мира по боксу в подарок "фотостудию"
Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший при поддержке Центра «Амурский тигр» продолжает заботиться о тигрице, обитающей в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморского края. Он назвал редкую хищницу Принцессой, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В канун Нового 2017 года известный спортсмен сделал подарок тигрице, опекунство над которой он принял годом ранее. На материальные средства, выделенные Флойдом Мейвезером-младшим, Центр «Амурский тигр» закупил и передал заповеднику восемь современных фотоловушек. Они помогут наблюдать за передвижениями хищницы, а также следить за её образом жизни и взаимоотношениями с другими животными. Свежие данные с новых устройств специалисты получат уже в ближайшее время, сообщили "золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".
«Благодаря использованию фотоловушек специалисты заповедника способны оперативно получать информацию о территориальном поведении тигра, например, размерах его индивидуального участка, физическом состоянии животного и ряд других данных. Сихотэ-Алинский заповедник – своего рода детский сад для амурского тигра, только в отличии от многих родившихся здесь тигрят, которым, пришлось расселиться за пределы заповедника, Принцесса осталась, получив «в подарок» от своей матери, часть ее участка», - рассказал директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков.
Напомним, что безымянную тигрицу – обитательницу Сихотэ-Алинского заповедника – Флойд Мейвезер-младший взял под опеку в декабре 2015 года, получив подтверждающий опекунство сертификат из рук Мисс мира-2008 Ксении Сухиновой. Спустя некоторое время спортсмен определился с именем для тигрицы и назвал ее Принцессой (Рrincess).
«Нас радует, что тигрица не просто получила имя от спортсмена, о котором, разумеется, даже не подозревает, но и реальную помощь. Мы прекрасно понимаем, чтобы что-то охранять, то нужно за этим следить. У тигров, которых постоянно «мониторят», больше шансов на выживание. Это своего рода персональная охрана. К примеру, получив информацию с фотоловушек, что у тигрицы очередной выводок, можно в месте её обитания с малышами многократно усилить охрану. Поэтому от фотоловушек, в том числе, есть и природоохранный эффект, а благодаря полученным, надеюсь, качественным фото или видео материалам, тигрица сыграет свою роль и в экологическом просвещении», - прокомментировал директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Мать Принцессы – тигрица Анна Савельевна – уже в течение десяти лет фиксируется фотоловушками, установленными в Сихотэ-Алинском заповеднике. За это время она успела подарить заповеднику несколько потомств, за что и удостоилась своего имени. Участники студенческого отряда «Тигр» назвали хищницу в честь Анны Савельевны Алексахиной – женщины, родившей и воспитавшей 12 детей (десять сыновей и двух дочерей) – первой в СССР женщины, удостоившейся почетного звания «Мать-героиня».
Досье "Золотого Рога": Сихотэ-Алинский биосферный заповедник, включен в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, расположен на территории трёх районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Животный и растительный мир заповедника поражает своим разнообразием. Особое место в фауне Сихотэ-Алинского заповедника занимает амурский тигр. Именно здесь наиболее полно сохранились естественные местообитания амурского тигра.
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