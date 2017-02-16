Конфликты в школах Владивостока будут гасить специальные люди

Школа - это сложный социальный организм, в котором бывает всякое. Известно, что конфликты, которые нередко возникают в учебных заведениях, могут буквально испортить всю дальнейшую жизнь человека. Чтобы этого не допустить или максимально нивелировать, в школах Владивостока принялись за социальное воспитание школьников и сформировали службы медиаторов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Медиатор - это третье независимое лицо, или посредник, который помогает улаживать конфликты между двумя агрессивными сторонами. До недавнего времени в школах Владивостока эту функцию выполняли педагоги, однако в октябре 2012 года правительство Российской Федерации постановило:

«…В образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов…»

Роль медиаторов в школах Владивостока помимо компетентных взрослых (учителей, психологов, родителей, прошедших специальное обучение) будут выполнять и сами школьники: «вербовать» в службы медиаторов будут старшеклассников, обладающих положительным авторитетом. Во время специальных тренингов, которые ведутся уже сейчас, юных миротворцев будут тестировать на пригодность к такой деятельности, а также обучать искусству улаживания конфликтов. Как отмечают специалисты, опыт медиативной деятельности в будущем сослужит школьникам хорошую службу: выпускников с таким опытом охотнее принимают на работу, причем на высокие должности.

- Службы медиации давно уже действуют во всем цивилизованном мире, - отметила референт управления образования администрации Владивостока Ирина ТЕРЕХОВА. - И не только в школах: они применяются и в досудебной практике, где их задача - не допустить доведение конфликта до суда. Воплощать же обозначенное выше постановление правительства в России начали в 2012 году, а в Приморье этот процесс и вовсе задержался: до нас долго доходят общероссийские тенденции. Когда мы приступали к формированию служб медиации в школах, встречали не только энтузиазм, но и недовольство со стороны учителей: многие из них считают до сих пор, что такие службы дублируют их привычную деятельность по устранению конфликтов между школьниками. Однако принцип работы школьных служб медиации значительно отличается от привычной функции, которую выполнял раньше педагог. Так, если ранее на родительских собраниях, штабах порядка и т.д. лишь находили виноватых и применяли к ним наказания, то в новой модели речи о наказании не идет. Задача медиаторов - не найти и наказать, но с помощью равноправия и переговоров искоренить конфликт в сердцах, восстановить между конфликтующими сторонами добрые приятельские отношения.

Как отмечают эксперты, обратиться в службу медиаторов уже сейчас может любой педагог или директор школы, заметивший внутри учебного заведения конфликт, нуждающийся в разрядке. Это может быть ссора учителя и ученика, вражда между одноклассниками и т.д.

Очередной тренинг школьников-медиаторов, в котором поучаствовал корреспондент деловой газеты «Золотой Рог», состоялся в начале февраля в одном из классов школы №13 Фрунзенского района Владивостока. На тренинг приехало по два-три ученика из одиннадцати школ города. Работали с учениками квалифицированные психологи Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока - Наталья Лукьянова, Виктория КИЛЬГАНОВСКАЯ и Елена ТЯЖКУН.

- Собравшиеся здесь ученики уже прошли специальные тесты, на которых выяснилось, подходит ли характеру ученика деятельность медиатора, - добавила Наталья Лукьянова. - После теста каждому потенциальному медиатору предстоит пройти тренинг продолжительностью в три занятия, на котором юноши и девушки узнают о том, что такое конфликт, кто такой медиатор и что делать, чтобы уладить конфликт.

Кстати, обнаружилось также, что некоторые школьники, участвовавшие в тренинге, понятия не имели о том, что существуют люди, испытывающие удовольствие от участия в конфликтах. Тогда старшие наставники рассказали школьникам о том, кто такой плохой лидер, или провокатор, почему он становится таким, и как на него повлиять, чтобы убавить степень его влияния на коллектив.

- Мы уверены, что появление служб медиаторов в российских школах снизит степень привлекательности «плохих» лидеров, идти за которыми, к сожалению, предпочитают многие другие дети, - добавила Терехова. - Очень важна профилактика такого явления, как становление отдельных школьников изгоями. Почему мы считаем, что лучшую помощь в этом могут оказать школьники-медиаторы, а не только взрослые и психологи? Потому что школьники, как никто другой, погружены в жизнь подростков.

- Причина конфликта - всегда негативная эмоция, - отметила Лукьянова. - Медиативная практика научит детей контролировать свои эмоции, отдавать себе отчет в том, что они испытывают, и продуктивны ли эти эмоции. Конечно же, главная цель - это социальная компетенция. В наш век это качество ценится в обществе очень высоко.

Очень важно, как отметили специалисты, что медиаторами школьники становятся исключительно добровольно и имеют возможность отказаться от такой деятельности. Кроме того, важным принципом является конфиденциальность работы медиатора: такой специалист не имеет права разглашать, с кем и по какому поводу он проводил работу.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.