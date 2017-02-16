В Приморье встречи с избирателями могут влететь депутатам в копеечку

Депутатов всех уровней - от федерального до муниципального - обяжут согласовывать свое общение с избирателями в органах власти. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы РФ. По мнению экспертов, очередное закручивание гаек призвано минимизировать протестную активность в преддверии очередных выборов президента. Но, само собой, окажет влияние и на муниципальные выборы 2017 года в Приморье, считают собеседники Деловой газеты «Золотой Рог».

Незадолго до Нового года закон, обязывающий депутатов согласовывать встречи с избирателями, был принят Московской городской думой. На днях аналогичное решение утвердило Заксобрание Санкт-Петербурга. А тем временем избранная в Госдуму РФ от Москвы депутат Ирина БЕЛЫХ уже предложила распространить подобную практику на всю страну: поправками в федеральный закон о митингах предлагается ввести особый порядок уведомления о встречах депутатов с избирателями. Желающие пообщаться парламентарии должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее, чем за семь дней до встречи. Как отмечается в пояснительной записке, это необходимо «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан».

Гайд-парк или загон для демократии?

Оппозиционеры Москвы и Санкт-Петербурга уже давно используют формат депутатских встреч для проведения публичных акций, которые не имеют шансов быть согласованными властями как митинг. Например, по такой схеме был «легализован» протест против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ. Однако для Приморья такие ходы достаточно нехарактерны - недовольным дают выпустить пар на Привокзальной площади Владивостока, у памятника Владимиру ЛЕНИНУ (почему - будет сказано ниже), а либеральная оппозиция в крае сегодня не столь массова и активна, как в столицах. Хотя еще пять-шесть лет назад у памятника Борцам за власть Советов на несогласованные пикеты собирались сторонники, к примеру, «Стратегии-31» Эдуарда ЛИМОНОВА, а летом 2013 года там же протестовали против обвинительного приговора Алексею НАВАЛЬНОМУ. Правда, последняя акция не собрала и десятка человек.

Учитывая, что «Единая Россия» в нынешнем созыве Госдумы РФ обладает конституционным большинством, предложенная Госдуме инициатива имеет все шансы быть утвержденной в самое ближайшее время. В этом случае единственными доступными формами протеста останутся одиночные пикеты, не требующие предварительного согласования, или собрания в специально отведенных для этого местах - требования о необходимости согласования встреч с избирателями в специально отведенных для этого местах в законопроекте Ирины Белых нет. В соответствии с федеральным законом постановлениями администрации Приморского края в 2012 и 2014 годах был определен перечень таких мест и их предельная заполняемость. Так, во Владивостоке митинговать без предварительного уведомления можно только на Привокзальной площади возле памятника В.И. Ленину, в количестве не более 2,4 тыс. человек. Местным «гайд-парком» активно пользуются оппозиционные и не только активисты: за последний год здесь отметились и коммунисты, и профсоюзные активисты, и противники застройки скверов во Владивостоке.

- Требование подачи уведомления о встрече с избирателями направлено на то, чтобы еще сильнее ограничить право граждан собираться и мирно выражать свои взгляды, гарантированное Конституцией РФ. Если закон примут, то применяться он будет избирательно: кого-то задержат, а у других нарушений «не заметят», - убежден главный коммунист Владивостока Артем САМСОНОВ, чья политическая карьера началась как раз с уличных протестов.

ЛДПР предлагает не штрафовать

Тем временем представители фракции ЛДПР в Госдуме РФ внесли альтернативный законопроект, который предполагает, что уведомление при встрече депутата с гражданами не подается, равно как и при проведении одиночного пикета. Кроме того, «соколы ЖИРИНОВСКОГО» предлагают отменить уголовную ответственность по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Хотя по отношению к депутатам данная статья пока не применялась, одна реальная «посадка» по ней уже есть - тюремный срок в 2,5 года сейчас отбывает оппозиционный активист Ильдар ДАДИН.

- В прошлом году на нашем митинге 23 февраля, который мы проводили под лозунгом защиты прав защитников Отечества, выступил представитель оборонного завода «Радиоприбор». Это посчитали нарушением, и лишь благодаря юристам партии на нас не наложили штраф, - рассказал газете «Золотой Рог» руководитель отделения ЛДПР в Приморье, депутат ЗС ПК Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. - Другой пример: я проводил одиночный пикет. Когда ко мне подошли журналисты, чтобы взять интервью, сотрудники полиции задержали меня - за то, что одиночный пикет, по их мнению, превратился в массовый.

По мнению парламентария, распространение на встречи с избирателями требований ФЗ №54 и статьи 212 УК РФ не только поставит под угрозу протестные акции, но и сильно ударит по тем депутатам, кто активно работает на своем округе.

- Когда начиналась очередная точечная стройка на Орлиной сопке, мы с помощниками ночью выехали на место и блокировали проезд строительной техники. В случае принятия закона о встречах с избирателями, получив обращение по точечной застройке, я смогу встретиться с жителями только через неделю, или стану нарушителем закона. Налицо дичайшая бюрократизация процесса, которая несет вред и депутатам, и избирателям, - рассуждает Андрейченко.

Со встречи - прямо в суд

Возможные изменения в федеральном законодательстве о публичных мероприятиях обсуждаются в период, когда до старта избирательных кампаний в думы нескольких городов Приморья остаются считанные месяцы, а желающие переизбраться депутаты усиливают работу с общественностью. Не секрет, что все последние годы политики, не обладающие большим финансовым ресурсом, перед выборами делали ставку именно на дворовые встречи. Теперь же этот ресурс у них могут отнять.

- Перед выборами проводишь по семь встреч в день. На каждую придется подавать уведомление. Если придет больше людей - штраф. Если кто-то развернет плакат - штраф. То есть кандидату можно будет реально осложнить жизнь, отправив на его встречу с избирателями провокаторов. Действующие депутаты в такой ситуации будут вынуждены сначала писать кипу уведомлений, а потом ходить по судам, - высказывает беспокойство Андрей Андрейченко.

С точкой зрения о том, что поправки в федеральное законодательство могут осложнить подготовку к выборам действующим депутатам, согласен и Артем Самсонов. В свою очередь, политолог Виктор БУРЛАКОВ считает, что серьезного влияния на ход избирательной кампании-2017 ужесточение требований к подготовке встреч не окажет.

- Действующие депутаты, как правило, находятся в более выигрышном положении: они могут предъявить конкретные результаты работы. К тому же большинство встреч проводится в помещении, а для проведения более массовых собраний политики, как правило, сразу подают уведомление на митинг. Поэтому вопрос о том, станет ли сложнее вести избирательную кампанию из-за необходимости уведомлять о предстоящих встречах, остается открытым, - считает Виктор Бурлаков.

Досье "Золотого Рога": Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается в письменной форме в департамент внутренней политики Приморского края или администрацию муниципального образования Приморского края, на территории которого планируется его проведение. Уведомление должно быть подано в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения.

Александр САЛКОВ.