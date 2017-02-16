В троллейбусном депо Владивостока пополнение

В след за установленным памятником Александру ПУШКИНУ в Уссурийске может появиться одноименная библиотека-музей. Предварительная работа над новым проектом уже началась. Депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН побывал в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина в Москве, где обсудил с директором учреждения возможность создания подобной структуры в Уссурийске.

Во Владивостоке прошли тестовые испытания троллейбуса, приобретенного в декабре 2016 года в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Планируется, что новый троллейбус выйдет на один из городских маршрутов уже в конце февраля.

Новый троллейбус типа «Авангард» выпущен в 2016 году на Вологодском механическом заводе. Вмещает 82 пассажира. Стоимость транспортного средства - 11 млн рублей. Из городского бюджета на его приобретение было выделено 5,4 млн рублей.

Троллейбус оборудован специальным пандусом для подъема и спуска инвалидных колясок. А кроме того, в нем установлена система визуального оповещения, с помощью которой информацию об остановках на электронном табло смогут видеть слабослышащие граждане. Такая система тоже закуплена по программе «Доступная среда».

Светлана СМИРНОВА.