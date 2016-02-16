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В Приморье завершается подготовка к соревнованиям "Суворовский натиск"
Морские пехотинцы в Приморском крае завершают подготовку экипажей БМП-2 для участия в окружном этапе всеармейского конкурса «Суворовский натиск», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По словам командиров экипажей боевых машин, они только не летали на них. А если потребуется, полетим, - уверенно говорят они.
За три месяца тренировок экипажи БМП-2 из 155 отдельной бригады морской пехоты ежедневно отрабатывали контрольные и зачетные упражнения курса стрельб и вождения. До автоматизма довели выполнение элементов характерных для «Суворовского натиска»: индивидуальную гонку и эстафету, прямую и фронтальную стрельбу из автоматической пушки и пулемёта, рассказал "Золотому Рогу" Роман Мартов, Начальник отдела информационного обеспечения (г. Владивосток) пресс-службы ВВО, капитан 1 ранга.
На днях четыре боевые машины вместе с экипажами по железной дороге будут доставлены в Хабаровск, где на одном из полигонов будут сражаться за право выступить на всеармейских играх.
Два последних года стали успешным для морпехов Тихоокеанского флота. Экипажи соединения морской пехоты из Владивостока становились первыми в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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