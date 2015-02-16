Омбудсмен Приморья призвал к "амнистии" русскоязычных мигрантов

Приморский омбудсмен Валерий РОЗОВ призывает провести миграционную «амнистию» для русскоязычных переселенцев из стран бывшего СССР, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В своем ежегодном докладе, посвященном соблюдению в Приморье гарантированных законом прав человека и гражданина, Уполномоченный по правам человека уделил немало внимания проблемам легализации на новом месте вынужденных переселенцев из Украины. Автор доклада констатирует, сообщает газета «Золотой Рог», что «миграционное законодательство оказалось не в полной мере состоятельным для решения проблем наших соотечественников, русских по национальности граждан Украины, вынужденно покинувших территорию государства гражданской принадлежности».

«Необходимо отметить, что ряд сложностей, по которым обращались граждане Украины, обусловлен объективными причинами. Например, миграционным законодательством России предусмотрены определенные сроки рассмотрения заявления иностранцев о выдаче разрешения на временное проживание, которые составляют от двух до шести месяцев. Поэтому получить такое разрешение в более короткие сроки практически невозможно», - говорится в докладе Уполномоченного.

Полгода в очереди за талоном

Как отмечается в документе (он есть в распоряжении газеты «Золотой Рог»), уже с приездом первых граждан, вынужденно покинувших Украину, были выявлены проблемы, связанные с организацией работы Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю. Кроме того, возникли проблемы с переводом на русский язык украинских документов и необходимостью оплаты их последующего нотариального заверения, медицинским обследованием, подачей пакета документов для получения разрешения на временное проживание (РВП). Оформить необходимые документы предлагает ФГУП «Паспортно-визовый сервис», однако стоимость его услуг достигает 50 тыс. рублей, что по карману очень немногим вынужденным переселенцам.

В докладе описан вопиющий случай, связанный с очередями в краевом управлении ФМС, в этой ситуации оказался заявитель Б., прибывший из Украины, высококвалифицированный специалист, работавший ранее вахтовым методом в ОАО «Находкинский судоремонтный завод». После начала вооруженного конфликта на востоке Украины гражданин Б. в июне 2014 года приехал в Находку и в течение полугода (!) пытался сдать документы на РВП. Однако из-за отсутствия талонов в терминале это было сделать невозможно. Из-за отсутствия квот на РВП и истечения срока действия миграционной карты гражданину Б. пришлось дважды выезжать в Украину, что поставило его семью в крайне тяжелое материальное положение, пишет газета «Золотой Рог».

В Приморский край ежегодно прибывают и русскоязычные граждане из стран СНГ, которые становятся трудовыми мигрантами. Но в миграционных потоках русскоязычная составляющая не выделяется. «Между тем упрощение получения российского гражданства гражданами данной категории путем исключения этапа получения вида на жительство могло бы в некоторой степени снизить остроту демографической проблемы и дефицита рабочих рук без социальной напряженности. Эти граждане приезжают в Россию с целью возврата на историческую Родину, потому что в странах исхода часто не видят будущего для себя и своих детей ввиду скрытой дискриминации», - говорится в докладе.

По мнению Уполномоченного, пишет газета «Золотой Рог», давно назрела необходимость внесения изменений в миграционное законодательство в данном направлении, до тех же пор УФМС по Приморскому краю необходимо более внимательно относиться к этой категории мигрантов. «Не имея возможности сдать документы для получения РВП и денежных средств для оплаты услуг посредника – ФГУП «Паспортно-визовый сервис», которое предлагает быстро и без проблем оформить нужный пакет документов, соотечественники из ближнего зарубежья оказываются в безвыходном положении. Им некуда возвращаться, и в России они не могут легализоваться. Таким образом, происходит дискредитация национальной политики руководства России в отношении соотечественников и Концепции государственной миграционной политики до 2025 года, задачами которой являются обеспечение миграционного притока населения на Дальний Восток, воссоединение семей и привлечение квалифицированных специалистов», - приводит цитату из доклада газета «Золотой Рог».

Переселенцы вне гражданства

Наконец, Валерий Розов отмечает проблемы, выявленные при вступлении в программу переселения соотечественников граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Во-первых, в программе не принимает участие Владивосток, в то время как в других регионах территорией вселения является весь субъект. В итоге значительная часть переселенцев, которая желала бы жить и работать во Владивостоке, который также нуждается в рабочей силе, выехала в города и районы края, где часто имеются большие проблемы с трудоустройством, пишет газета «Золотой Рог».

Во-вторых, госпрограмма ориентирована на привлечение переселенцев в мирное время, когда соотечественники имеют возможность в странах исхода продать свое жилище, часть имущества, и, погрузив остальное в контейнер, прибыть в Россию с деньгами и вещами. Получая на территории вселения подъемные, соотечественники имеют возможность обустроиться. Другая ситуация сложилась с гражданами Украины, которые прибыли в Приморье без каких-либо вещей, а часто и без документов и денег. Пособия в размере 80 тыс. рублей участнику госпрограммы и 40 тыс. рублей членам семьи, выплачиваемые им в два этапа, лишь незначительно помогут им обустроиться.

«Если край заинтересован в том, чтобы в нем остались проживать соотечественники, вынужденно покинувшие Украину и желающие связать жизнь с Приморьем, необходимо облегчить им период адаптации и рассмотреть возможность принятия в отношении них дополнительных подпрограмм», - рекомендует Уполномоченный.

Добавим, что в конце февраля доклад приморского омбудсмена о работе в 2014 году должен быть представлен депутатам ЗС ПК. Однако вряд ли краевые депутаты смогут быстро повлиять на ситуацию: и порядок работы УФМС, и условия участия в программе переселения определяются на федеральном уровне. А значит, пока русскоязычным переселенцам из бывших союзных республик, пишет газета «Золотой Рог», придется бороться за право на достойную жизнь на общих основаниях.

МНЕНИЕ

Евгений БОЧАРОВ, депутат ЗС ПК, уроженец Севастополя:

- Проводить «миграционную амнистию» для всех не совсем правильно. У тех, кто приехал 20 лет назад, было достаточно времени для того, чтобы определиться со своим статусом. И я далек от мысли, что сейчас в наш регион едут исключительно те, кто считает себя советским, русским человеком.

В то же время ситуация, которая сложилась на юго-востоке Украины, требует принятия адекватных мер для поддержки людей, вынужденных бежать от войны. Но этот вопрос не является наиболее актуальным для края: основной поток беженцев приняли другие регионы России, а многие из тех, кто по квоте приехал к нам, не задержались в Приморье. Что касается остального русскоязычного населения, которое бы хотело сегодня вернуться в Россию, то необходимо выработать оптимальные механизмы, которые позволят сделать беженцев полноценными гражданами России. Человек должен знать, что это его Родина, и работать на ее благо.

Досье "Золотого Рога": Количество обращений граждан к приморскому омбудсмену по вопросам приобретения гражданства РФ и разрешения на временное проживание выросло с 10 в 2013 году до 34 в 2014 году.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.