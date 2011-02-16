В Приморье началась операция «Группа» по предупреждению преступности среди подростков

С 14 по 18 февраля в Приморье проходит многоступенчатая профилактическая операция по предупреждению групповой преступности среди несовершеннолетних.

В основной круг задач «Группы» входит выявление и привлечение к уголовной ответственности лиц, втягивающих детей и подростков в противоправную деятельность.

Операция «Группа» пройдет в три этапа. На первом, подготовительном, будет разработан и утвержден план операции, определены наиболее криминогенные места и микрорайоны городов и сел края. На этом же этапе милиционеры определят категории, составят списки тех подростков, которые нуждаются в социально-правовой помощи и профилактических беседах с представителями правоохранительных органов и психологами.

На втором этапе операции «Группа» эта задача будет выполняться всеми задействованными подразделениями. Ребятам, нуждающимся в медицинской помощи, таковая будет оказана незамедлительно. Также на втором этапе сотрудники милиции будут выявлять и изымать с улиц несовершеннолетних любителей «вольной» жизни. Улицы, скверы, парки и другие места скопления молодежи будут проверены на предмет наличия беглецов.

Третий, заключительный этап, станет своего рода подведением итогов: милиционеры, задействованные в операции, решат вопросы о постановке на учет «проблемных» подростков. Не останутся без внимания и родители, не выполняющие своих обязанностей по воспитанию детей, а также взрослые, которые вовлекают подростков в совершение преступлений. Нарушители уголовного и административного законодательства будут привлечены к ответственности.

Пресс-служба УВД по Приморскому краю