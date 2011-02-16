17 февраля приморцы могут получить бесплатную правовую помощь

17 февраля с 10.00 до 16.30 будет работать «горячая линия» по защите прав потребителей.

По телефону (4232) 215-418 специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края готовы ответить на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей при приобретении товаров и услуг. За 2010 год проведено 24 телефонные «горячие линии» для потребителей по правовым вопросам. Консультационную помощь получили 339 потребителей со всех городов и районов края. «Горячие линии» по защите прав потребителей проходят два раза в месяц – первый и третий четверг, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.