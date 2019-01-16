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"Дорога памяти" начинается во Владивостоке

16 Января 2019, 14:45 | Приморье

15 января во Владивостоке у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»  стартовала  всероссийская эстафета «Дорога памяти» в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На мероприятии присутствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ, Герой Российской Федерации, генерал-майор юстиции Сергей Петров, ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане Владивостока, представители администрации Приморского края и Владивостока, руководители региональных правоохранительных органов, представители Владивостокской и Приморской  метрополии, общественных организаций, вооруженных сил Тихоокеанского флота, студенты высших учебных заведений, Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

 

 

 

 

 

 

 

В торжественной обстановке в капсулу в форме гильзы засыпана земля, собранная с мест боев у озера Хасан в 1938 году. Затем прозвучали торжественные речи и традиционный салют. В апреле-мае 2019 года капсулу с землей, собранной с памятных мест городов- Героев и городов воинской Славы, представители Федеральных округов доставят к месту начала Великой Отечественной войны,  в Брестскую крепость, расположенную на территории Республики Беларусь. По окончанию памятных мероприятий капсула станет экспонатом музея Следственного комитета Российской Федерации в Москве. Необходимо добавить, что в заборе земли на полях сражений Красной армии с японскими милитаристами у озера Хасан участвовали сотрудники следственного управления СК РФ по Приморскому краю и военного следственного управления СК РФ по ТОФ.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: память  Дорога памяти  ТОФ  история 



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