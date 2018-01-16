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Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев

16 Января 2018, 13:55 | Приморье

В конце декабря в Приморье были определены тарифы на услуги ЖКХ для населения и других групп потребителей. В среднем рост тарифов, которые традиционно индексируются после 1 июля, составит менее 5%. Как и все последние годы, наиболее ощутимым станет подорожание тепловой энергии.

Так, стоимость 1 гигакалории тепловой энергии для населения, получающего услугу отопления и горячего водоснабжения от приморского филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», вырастет с нынешних 2149,28 рубля до 2239,55 рубля в следующем отопительном сезоне (здесь и далее все цены указаны с учетом НДС). Для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» стоимость гигакалории после 1 июля составит 4927,03 рубля, что почти на 200 рублей больше действующего сейчас тарифа. При этом население Приморского края и приравненные к нему потребители продолжат платить за тепло по льготному тарифу, а КГУП - получать из краевого бюджета компенсацию разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом.

Повышение коснется и стоимости электрической энергии. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, с 1 июля будет платить за киловатт-час 2,94 рубля вместо 2,83 рубля. В сельских населенных пунктах стоимость киловатта во втором полугодии 2018 года составит 2,57 рубля.

Что касается холодной воды, то с 1 июля стоимость ее кубометра для большинства потребителей Владивостока возрастет с нынешних 28,63 рубля до 29,85 рублей. Тариф на водоотведение также увеличится - с 13,19 до 14,77 рубля за кубометр. Наконец, размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме уже с января 2018 года увеличен с 7,10 рубля до 7,38 рубля за кв.м.

Напомним, что предельный уровень индексации тарифов рассчитывается исходя из официального показателя инфляции в стране. Уровень инфляции в РФ в 2017 году, по предварительным данным Росстата, составил около 2,5%.

Андрей СЕРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: жкх  услуги 



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Комментарии

  • Неедрос14:51, 16.01.2018#

    Какие 5%!!???. . . Ваш Путин же не устаёт вещать, что инфляция в стране 2, 5%!!! Вы хотите сказать, что ваш Царь бессовестно вешает своему дорогому народу лапшу на уши?. . . Ну что ж, главное- чтобы этот народ зачарованно не забыл за него как обычно проголосовать))))

  • Псевдоним14:56, 16.01.2018#

    пыня наш президент!!!

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