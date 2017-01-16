В Приморье борются за жизнь тигренка, раненного в Пожарском районе

13 января в Пожарском районе Приморья был обнаружен раненый тигренок. Специалисты краевого Департамента охотничьего надзора оперативно осуществили операцию по изъятию животного и оказанию ему помощи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Работа оперативной группы Департамента охотнадзора Приморского края по разрешению конфликтных ситуаций осуществляется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Пострадавшее животное доставлено в «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь. Несмотря на то, что происшествие случилось в отдаленном районе Приморья, со времени получения информации и до помещения тигренка в Центр реабилитации, прошли ровно сутки. При осмотре выяснилось, что пострадавший тигр – самец, предположительно 5-7 месяцев.

На момент браконьерский охоты тигренок мог находиться вместе со своей мамой, братом или сестрой. В момент изъятия раненого животного с места происшествия тигрица находилась в непосредственной близости от детеныша и обозначала себя, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Павел Фоменко, WWF России (справа на фото), вместе со специалистами Департамента охотнадзора Приморского края и Центра «Амурский тигр» оценивают состояние тигренка. Автор фото Юлия Фоменко / WWF России.

«К сожалению, браконьерство в отношении тигров продолжает быть одним из главных лимитирующих факторов выживания вида в дикой природе. Практически круглогодичное нахождение некоторых категорий граждан с оружием в лесу, обеспеченное «Законом об охоте», и, с другой стороны, недостаточная охрана, являются основой браконьерских выстрелов по тиграм», – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

«Сейчас важно приложить все усилия к спасению жизни тигренка, хотя мы отдаём себе отчет в том, что ситуация тяжелая и не всё, к сожалению, зависит от ветеринаров. Мы надеемся, что сотрудники полиции приложат все усилия и найдут злоумышленников. По понятным причинам не разглашается характер ранения, но оно достаточно серьезное и то, что тигрёнок жив, уже можно считать чудом. Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигренке», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«После получения информации мы незамедлительно наладили охрану тигренка до прибытия нашей специальной группы и ветеринаров. Без нанесения вреда тигренку он был изъят и доставлен в центр реабилитации. Работа осложнялась сильными морозами и большой отдаленностью места происшествия от центра реабилитации. Наши специалисты установили, что мама тигренка и его братик или сестричка, живы и их жизни ничего не угрожает», – комментирует директор департамента охотнадзра Приморского края Дмитрий Панкратов.

Животное было оперативно доставлено в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка (ПРОО «Центр тигр»), где ему была оказана первичная помощь, проведены экспертные исследования, взяты необходимые биологические материалы для анализа. Животное помещено в тёплый карантинный блок и отслеживается специалистами. Пока его состояние стабильно тяжелое. В ближайшее время Департаментом охотнадзора Приморского края будет назначен консилиум специалистов по дальнейшей стратегии лечения.

Сейчас крайне важна любая информация об этом инциденте для того, чтобы подлое преступление было раскрыто. Информацию о происшествии можно сообщить по телефону горячей линии Департамента охотничьего надзора Приморского края 8 (423)2390 990, по телефону Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) 8(423)2414 868 или по контактам Центра «Амурский тигр»: по электронной почте feb@amur-tiger.ru и по телефону 8 (423) 222-14-48.

На верхнем фото: Раненого тигренка доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Автор фото Юлия Фоменко / WWF России.