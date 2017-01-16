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За информацию о преступниках, ранивших тигренка в Приморье, назначена награда в 150 тыс. рублей

16 Января 2017, 15:20 | Приморье

За достоверную информацию об обстоятельствах, при которых был тяжело ранен тигренок в Пожарском районе, назначена награда в 150 тысяч рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По информации департамента охотничьего надзора Приморья, денежную компенсацию готов выплатить Дальневосточный филиал Центра «Амурский тигр».

«Организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах в размере 150 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируется», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в минувшую пятницу в Пожарском районе Приморья был обнаружен раненый тигренок. Пострадавшее животное было оперативно доставлено в «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь.

На данный момент полицией и службой охотничьего надзора проводятся специальные мероприятия по поиску преступников. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru  или по телефону 8 (423) 222-14-48 или телефон горячей линии департамента охотничьего надзора 2390990.

Фото АНО "Центр "Амурский тигр"

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: амурский тигр 



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