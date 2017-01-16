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Приморские пожарные спасли на пожаре двух женщин и ребёнка
Медицинская помощь им не понадобилась. Причина пожара устанавливается, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю
В ночь на 16 января на пульт пожарно-спасательной службы города Дальнереченск поступило сообщение о пожаре в жилом частном двухквартирном доме по адресу: улица Гоголя, 6.
На ликвидацию пожара немедленно был направлен дежурный караул 71 пожарно-спасательной части. Прибыв к месту вызова спустя 9 минут, огнеборцы обнаружили, что на веранде жилого дома горят личные вещи и потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 2 кв.м.
Проведя разведку пожара, работники дежурного караула установили, что в доме находятся люди, которые не могут самостоятельно выйти наружу из-за того, что огнем отрезан выход из дома и веранда дома сильно задымлена. Пожарные, используя лестницу, эвакуировали из дома через оконный проём двух женщин и девочку, 2010 г.р. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
Через 13 минут пожар был локализован, а еще через 10 минут полностью ликвидирован. На тушение было задействовано 7 работников пожарной части и 2 единицы техники.
Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России
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